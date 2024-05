SIGNAL IDUNA bringt (zwei) glückliche BVB-Fans nach London!

Als langjähriger Partner des BVB und stolzer Namensgeber des SIGNAL IDUNA PARK fiebert auch SIGNAL IDUNA dem Endspiel im Wembley-Stadion entgegen. Aber nicht nur das: Das Unternehmen ermöglicht zwei Fans der Schwarzgelben hautnah beim Spiel des Jahres dabei zu sein!

Es gibt wohl nichts, womit man einem BVB-Fans aktuell mehr Freude machen könnte, als mit Tickets für das Finale der Königsklasse am 1. Juni. Außer vielleicht, auch noch die Anreise nach London und eine Übernachtung vor Ort zu ermöglichen. Und genau das hat SIGNAL IDUNA mit der Aktion "Da für große Momente - Wir bringen dich nach London!" getan.

Auf dem Instagram-Kanal des SIGNAL IDUNA PARK waren alle Fans von Borussia Dortmund aufgerufen, sich um das Rund-um-Sorglos-Paket für das Finale zu bewerben: Anreise mit dem SIGNAL IDUNA FanExpress von Dortmund nach London, zwei Übernachtungen in der britischen Hauptstadt und - das Tüpfelchen auf dem i - Tickets für das finale Duell gegen Real Madrid. All das ganz im Sinne des Markenversprechens "füreinander da".

Die glückliche Gewinnerin und ihr Ehemann werden am 31. Mai die Fahrt mit dem SIGNAL IDUNA FanExpress Richtung London starten. Die Reise und Erlebnisse der beiden begleitet der Versicherungs- und Finanzdienstleister auf den eigenen Social Media-Kanälen. Am liebsten natürlich inklusive einer rauschenden Siegesfeier am Samstagabend. Übrigens: Die Rückreise ist selbstverständlich so geplant, dass die Gewinner zu einem möglichen Autokorso wieder pünktlich zurück am Borsigplatz sind. Denn auch in diesem Fall ist "füreinander da" ein Versprechen, das SIGNAL IDUNA gerne hält.