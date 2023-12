Siewerts Sonderlob für Kohr und van den Berg

Mainz-Trainer Jan Siewert freut sich über die Rückkehr von Dominik Kohr und Sepp van den Berg. Die Torhüterentscheidung ist noch nicht gefallen.

Der Ausfall von Robin Zentner wegen einer "knöchernen Fingerverletzung", wie es in der offiziellen Klubmitteilung heißt, steht fest, wer am Sonntag gegen den SC Freiburg (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) zwischen den Pfosten steht, will Mainz-Trainer Jan Siewert erst nach dem Abschlusstraining am Samstag festlegen. "Wir haben zwei bundesligataugliche Torhüter", betont der 41-Jährige im Hinblick auf Lasse Rieß (22) und Daniel Batz (32), die sich in den vergangenen Wochen auf der Bank abwechselten.

Offen ist auch, in welcher Formation Mainz 05 gegen den Sport-Club antritt, beim 1:1 in Sinsheim gegen die TSG Hoffenheim fühlte sich die Mannschaft in einem 4-2-3-1 sehr wohl, hatte mehr gute Offensivszenen als gewöhnlich. Es wird auch vom System der Freiburger abhängen, die sich bei Siewerts TV-Studium am Donnerstagabend beim 5:0 gegen Olympiakos Piräus "sehr flexibel" gezeigt hätten.

Heidel: "Der Ausgang der Freiburg-Partie ist wichtig für Kopf"

Der Mainz-Trainer ist froh, dass die zuletzt gesperrten Dominik Kohr und Sepp van den Berg wieder an Bord sind. "Wir haben wieder Konkurrenz, das belebt das Geschäft und ermöglichst uns, im Abstiegskampf wach und fokussiert zu bleiben", sagt Siewert. Er zeigte sich beeindruckt vom Trainingseifer des Duos vor dem Hoffenheim-Spiel: "Es hat mir imponiert, wie sie trotz des Wissens, dass sie nicht spielen dürfen, trainiert und dadurch der Mannschaft geholfen haben." Kohr und van den Berg seien eine Option für die Startelf.

"Der Ausgang der Freiburg-Partie ist wichtig für Kopf", sagt Sportvorstand Christian Heidel. Vor Weihnachten muss der Klub noch in Köln, gegen Heidenheim und in Dortmund ran. Dafür gelte es am Sonntag eine möglichst gute Ausgangsposition zu schaffen.

Michael Ebert