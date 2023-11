Siewerts Chancen auf den Bundesliga-Job in Mainz steigen

Schon einmal sprang Jan Siewert bei den Profis von Mainz 05 ein. Im Gegensatz zu damals gibt es diesmal die Chance auf eine Festanstellung in der Bundesliga.

Bevor Bo Svensson im Januar 2021 seine neue Stelle antrat, durfte Siewert für ein Spiel das Bundesligateam von Mainz 05 coachen. Beim 2:5 in München saß der damalige Cheftrainer der FSV-Junioren auf der Bank. Diesmal hat der 41-Jährige die Chance auf eine längerfristige Beschäftigung im Profibereich.

"Jan ist sicherlich jemand, der über kurz oder lang in der Bundesliga auftauchen wird - vielleicht bei uns", sagte Sportvorstand Christian Heidel am Sonntag in der TV-Sendung Sport1-Doppelpass.

Tuchel, Schwarz und Schmidt als Vorbilder

Am Freitag hatte der U-23-Trainer von Mainz 05, der nun in der Regionalliga Südwest von Meikel Schönweitz vertreten wird, die Nachfolge von Svensson angetreten. Offiziell firmiert er als "Trainer bis auf Weiteres".

In der Vergangenheit hatten sich neben Svensson schon Sandro Schwarz, Martin Schmidt und Thomas Tuchel über das NLZ der 05er für den Bundesliga-Job empfohlen.

Siewert bringt zudem sogar Profierfahrung mit. Von Januar bis August 2019 trainierte er als Nachfolger von David Wagner den englischen Premier-League-Verein Huddersfield Town, den er als abgeschlagenen Tabellenletzten übernahm und nicht mehr retten konnte.

Sieg gegen Leipzig "bestes Bewerbungsschreiben"

FSV-Sportdirektor Martin Schmidt bezeichnet den verdienten 2:0-Sieg gegen RB Leipzig als "das beste Bewerbungsschreiben" für Siewert. Dieser will von irgendwelchen Zukunftsplänen nichts hören. "Ich denke nur an Morgen. Natürlich übernehme ich Verantwortung, wenn ich dem Verein helfen kann", betont der Fußballlehrer. "Ich fokussiere mich immer auf den Tag und was ich an diesem Tag beeinflussen kann. Alles andere wird die Zukunft zeigen."

In der einzigen Trainingseinheit, die Siewert vor dem Leipzig-Spiel hatte, vermied er, die Spieler mit Informationen zu überfrachten, beschränkte sich auf kurze und deutliche Ansprachen.

Durch den ersten Dreier nach 14 sieglosen Bundesligaspielen habe Siewert seine Chance auf Weiterbeschäftigung "nicht verschlechtert und es mit dem Team zusammen in der Hand", sagt Schmidt, der der ersten kompletten Trainingswoche mit dem Svensson-Nachfolger "gespannt entgegenblickt". Am Samstag gastiert Mainz 05 zum Kellerduell bei Darmstadt 98 (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker).