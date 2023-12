Siewerts Bonmot: "Welcher Bundesligatrainer ist nicht Trainer bis auf Weiteres?"

Die Fragen nach seiner Zukunft als Mainz-Cheftrainer gehören zur Routine in jeder Spieltagspressekonferenz, diesmal wartet Jan Siewert mit einem gelungenen Konter auf.

"Welcher Bundesligatrainer ist denn kein Trainer bis auf Weiteres? Du kannst einen Zehnjahres-Vertrag haben, wenn du fünf Spiele verlierst, dann geht es wieder los…", betont der 41-jährige Nachfolger von Bo Svensson, der am Sonntag gegen den SC Freiburg (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) zum vierten Mal auf der Bank sitzen wird. Siewert bekräftigt, für ihn gehe nur es darum, "Ergebnisse mit der Mannschaft zu holen, der Mannschaft zu helfen". Seine Ausbeute kann sich sehen lassen. Direkt nach der Amtsübernahme landete Mainz den ersten Sieg (2:0 gegen RB Leipzig) nach saisonübergreifend 14 Ligaspielen ohne Dreier, anschließend folgten ein 0:0 in Darmstadt und ein 1:1 in Sinsheim gegen Hoffenheim.

Mit Mainzer Angriffstrio "wird auch gezockt"

Gegen die TSG feierte Jonny Burkardt ein emotionales Liga-Comeback nach über einem Jahr Verletzungspause, in denen er zwei Knieoperationen und zahlreichen Auf und Abs im Rehatraining über sich ergehen lassen musste. Der 23-Jährige stand die letzten 20 Minuten erstmals wieder auf dem Rasen und sorgte direkt für neuen Schwung. "In der Schlussphase hat man gesehen, wenn ein Brajan Gruda, ein Marco Richter und ein Burkardt auf dem Platz sind, dann wird auch gezockt", stellt Sportdirektor Martin Schmidt anerkennend fest.

Er hat das Hoffenheim-Spiel erst einmal verkraften müssen. Es waren emotionale Eindrücke für ihn, das macht etwas mit dem Kopf. Mainz-Coach Siewert über das Comeback von Jonny Burkardt

Dieses Trio wäre prädestiniert, um die Taktik des Sport-Club zu knacken. „Freiburg wird wohl das schwierigste Spiel sein, das ich bisher hatte, weil sie uns weniger Räume geben als Hoffenheim oder Leipzig. Wahrscheinlich werden wir nicht so viele Möglichkeiten bekommen“, blickt Siewert auf den nächsten Gegner, bittet jedoch gerade, was Burkardt betrifft um Geduld: "Er hat das Hoffenheim-Spiel erst einmal verkraften müssen. Es waren emotionale Eindrücke für ihn, das macht etwas mit dem Kopf, und wenn es was mit dem Kopf macht, macht es auch etwas mit den Beinen. Deswegen haben wir geschaut, wie wir ihn in dieser Woche belasten können. Wie lange er am Sonntag spielen könnte, entwickelt sich in der Phase des Spiels."