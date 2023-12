Siewert wittert Mainzer Chance: "Hat der BVB schon häufig bewiesen"

Nach der Heimniederlage gegen Heidenheim steht Mainz 05 weiter tief im Tabellenkeller. Für das Auswärtsspiel in Dortmund schöpft Trainer Jan Siewert dennoch Hoffnung - aus Gründen.

Sein Start war verheißungsvoll. Doch seit dem 2:0-Debütsieg gegen RB Leipzig hat die Mannschaft von FSV-Cheftrainer Jan Siewert nicht mehr gewinnen können. Unentschieden in Darmstadt, Sinsheim und Köln, dazu die zwei 0:1-Heimniederlagen gegen Freiburg und am Wochenende Heidenheim.

Ausgerechnet jetzt wartet das aus verschiedenen Gründen besondere Auswärtsspiel in Dortmund. Für Siewert ist es die Rückkehr an alte Wirkungsstätte, der 41-Jährige hatte von Sommer 2017 bis Januar 2019 die zweite Mannschaft des BVB trainiert, ehe es ihn zu Huddersfield Town auf die Insel zog. Für den FSV ist es zudem die erste Rückkehr in den Signal-Iduna-Park seit dem denkwürdigen 2:2 am letzten Spieltag der Vorsaison, das den Westfalen die deutsche Meisterschaft kostete.

Nach dem "Nackenschlag" (Siewert) gegen Heidenheim setzte der Mainzer Cheftrainer in der kurzen Zeit zwischen den letzten beiden Partien des Kalenderjahres auf "punktuelle Einzelgespräche", gleichzeitig war es ihm wichtig, "die Gruppe fürs Spiel zu sensibilisieren".

Die "offensive DNA" des BVB sei ihm aus seiner Zeit in Dortmund sehr wohl bekannt. Eine zentrale Frage, die sein Trainerteam beschäftigt: "Was kannst du ihnen wegnehmen, um uns das zu geben, was wir brauchen?" Siewert fordert "gute Gegenpressing-Momente", Kompaktheit, aber auch "Leidenschaft und Widerstandsfähigkeit".

Nur ein Tor in fünf Ligaspielen

Sein Schlüssel zum Erfolg: "Du brauchst vor allem den Mut, in deiner Art und Weise Fußball zu spielen. Und dann hat der BVB schon häufig zu Hause bewiesen, dass es dort Möglichkeiten für den anderen Gegner gibt." Zum Spiel aus dem vergangenen Mai könne er nicht viel sagen. Aber: "Es zeigt mir, dass in Dortmund etwas möglich ist und das Gefühl haben die Spieler im Rucksack."

In den letzten fünf Bundesligaspielen erzielten die Mainzer nur noch einen einzigen Treffer. Große Sorgen bereitet das Siewert aber nicht. Er sieht vielmehr die Art, wie seine Mannschaft Fußball gespielt und sich Chancen erarbeitet habe. "Es ist fast schon absurd, dass wir kein Tor erzielt haben", sagt er. Wichtig sei gewesen, "dass wir gesehen haben, dass in allen Spielen etwas möglich ist".

"Bin mir sicher, dass die Mannschaft ein gutes Gesicht zeigen wird"

Auch in Dortmund sei "etwas möglich". Siewert versprüht Zuversicht: "Ich bin mir sicher, dass die Mannschaft ein gutes Gesicht zeigen wird." Begleitet wird der FSV von 2000 Auswärtsfans, die womöglich auch Routinier Stefan Bell auf dem Platz sehen werden. "Er kommt immer besser rein, trägt Verantwortung für alles und ist mit Sicherheit ein Kandidat für Dortmund", stellt Siewert klar.

Bei Edimilson Fernandes "hätte ich mir gewünscht, dass er dabei sein kann", die Auswärtsreise zum BVB komme für den Schweizer aber zu früh. Siewert wolle "behutsam vorgehen", um nichts zu riskieren.