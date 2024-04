Siewert: "Nicht auf dem Niveau, welches wir uns vorgenommen hatten"

Die Füchse Berlin geben sich auch gegen die HSG Wetzlar keine Blöße. Aber der Spitzenreiter der Handball-Bundesliga tat sich erneut sehr schwer und musste am Ende etwas zittern. Füchse-Coach Jaron Siewert kritisierte danach die Defensivleistung seiner Mannschaft.

Die Füchse Berlin bleiben weiter Tabellenführer der Handball-Bundesliga. Die Berliner gewannen am Ostersonntag vor 7.334 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle gegen die HSG Wetzlar mit 32:30 (17:16). Der SC Magdeburg hat allerdings ein Spiel weniger absolviert und kann mit einem Sieg noch vorbeiziehen. Beste Berliner Werfer waren Mathias Gidsel mit sieben und Hans Lindberg mit sechs Toren.

"Die 30 Gegentore zeigen, dass die Kooperation zwischen Abwehr und Torhüter heute nicht auf dem Niveau war, welches wir uns vorgenommen hatten. Besonders in der ersten Halbzeit", prangerte Füchse-Trainer Jaron Siewert die Defensivleistung seines Teams an.

"In der zweiten Halbzeit ist es bis zum 27:23 schon besser, bis dahin haben wir alles unter Kontrolle. Dann kommt ein kleiner Bruch in unser Spiel. Trotzdem sind wir glücklich, hier gegen eine starke Wetzlarer Mannschaft gewonnen zu haben. Wir müssen jetzt weiter nach vorne gucken, denn die nächste Partie wartet schon am Dienstag", so Siewert.