Siewert: Job-Angst "wäre verantwortungslos"

Gleichermaßen kämpferisch wie gelassen gibt sich Jan Siewert vor seinem möglichen Schicksalsspiel gegen Union Berlin. Der 05-Coach wirkt mit sich und seinem Team im Reinen.

Bei der Beantwortung der Frage, ob er nach inzwischen neun sieglosen Spielen in Serie seinen baldigen Jobverlust als Mainzer Cheftrainer befürchte, lag am Dienstagnachmittag fast ein Strahlen auf Jan Siewerts Gesicht. Sich solche Gedanken zu machen, beschied der Fußballlehrer, "wäre töricht und vor allem verantwortungslos. Sondern ich habe eine Verantwortung gegenüber dem Verein. Und die heißt: Spiele gewinnen."

Mit Blick auf die Nachholpartie gegen Union Berlin am Mittwochabend (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) ist diese Verantwortung sogar groß wie nie. Schließlich handelt es sich um die womöglich letzte Chance, den Anschluss an Platz 15 herzustellen. Nicht auszuschließen zudem, dass die Verantwortlichen um Sportvorstand Christian Heidel auf eine weitere Heimniederlage mit einem erneuten Trainerwechsel reagieren würden.

Irgendwann muss sich das Momentum drehen. Jan Siewert

Öffentliche Aussagen gibt es zu diesem Szenario bisher in keine Richtung. Derweil sendet Siewert vor seinem potenziellen Schicksalsspiel die klare Botschaft, im Reinen zu sein. Mit sich wie mit seiner Mannschaft. Das jüngste 0:1 gegen Werder bezeichnete der 41-Jährige im Rückblick als "brutal". Doch als "umso beachtlicher" habe er empfunden, "mit welcher Vehemenz die Jungs versucht haben, das Tor zu erzielen", was ihn auch für Mittwoch zuversichtlich stimme. "Irgendwann muss sich das Momentum drehen und die Mannschaft sich für diesen Aufwand belohnen."

Zugleich gebe es bei allem nachgewiesenen Willen inhaltlich auch Verbesserungspotenzial: "Wir müssen unser Spiel noch geradliniger nach vorne bringen, erkennen es teilweise zu spät, wenn der Gegner offene Momente bietet. Da wird mir der Ball manchmal zu sehr in die Breite gespielt statt direkt tief. Gerade zu Hause, auch wenn es dann vielleicht kein schönes Spiel wird. Muss es auch nicht, wenn es dafür erfolgreich ist."

Gruda als Joker-Option, Ajorque vor Startelf-Comeback

Der Kader dürfte ähnlich aussehen wie gegen Werder. Brajan Gruda, seit Montag zurück im Teamtraining, könnte nach seinem Faserriss als Joker-Option hinzukommen. Der zuletzt angeschlagene und nur eingewechselte Defensiv-Allrounder Edimilson Fernandes ist laut Siewert zudem wieder "ein Kandidat für die Startelf". Gleiches gilt nach dem hoffnungsvollen Teilzeit-Einsatz am vergangenen Samstag für Mittelstürmer Ludovic Ajorque: "Ich sehe seine Entwicklung positiv", bestätigte Siewert, "er arbeitet immer weiter an sich, das schätze ich extrem an ihm. Er hängt sich immer rein, egal ob er von draußen kommt oder in der Startelf steht. Er ist ein Spieler, der alles dafür tut, dass seine Mannschaft Erfolg hat. Und ich bin mir sicher, dass Ludo für Mainz 05 auch wieder Tore machen wird." Union Berlin wäre für den Mann, der beim 1:4 im Hinspiel gleich zwei Strafstöße verschoss, da genau der passende Gegner.