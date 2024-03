Siewert erklärt die Magdeburger - Kretzschmar erwartet "aufgeladene" Stimmung

Mehr Schlagerspiel in der Handball-Bundesliga geht nicht: Im Ostkracher trifft am Sonntag Verfolger Magdeburg auf Spitzenreiter Berlin, der die Favoritenrolle ganz klar von sich weist. Die Füchse wissen, was in Sachsen-Anhalt auf sie zukommt - auf und neben dem Feld.

Es ist nicht nur das Duell zwischen Tabellenführer (Berlin, 41:5 Punkte) und Tabellenzweiter (Magdeburg, 38:6 Punkte) - es ist auch das Duell zwischen dem amtierenden European-League Sieger und dem amtierenden Champions-League-Sieger. "Natürlich ist es ein Topspiel für uns in Magdeburg, aber die Favoritenrolle liegt ganz klar beim SCM", erklärt Füchse-Cheftrainer Jaron Siewert unmissverständlich.

Von einer gut geölten Maschine zu sprechen, ist beim Team von Coach Bennet Wiegert fast schon untertrieben. "Das Team spielt, wie ich finde, über viele Jahre schon, aber in diesem Jahr besonders ihr Spiel. Es ist sehr auf Isolation ausgelegt, Kreiskooperationen, Stufen bis zu den Außen zu spielen, schneller Balltransport, eine kompakte Abwehr mit einem guten Torhüterduo und daraus viel Tempo nach vorne", analysiert Siewert.

Der 30-Jährige sieht den SCM "auf jeder Position doppelt gut besetzt", der Traditionsklub habe eine "sehr gute Breite im Kader und Topspieler, also ein Gesamtpaket, das eine Handballmannschaft braucht".

Wie will Berlin da bestehen? "Wir wollen unsererseits mit einer Topleistung dazu beitragen, dass es zu einem Topspiel wird", beginnt Siewert und fügt an: "Dann wird man sehen, was nach 60 Minuten dabei rauskommt - und wir werden mit vielen Fans im Rücken um den Sieg kämpfen."

Kretzschmar: "Das hat sich in den letzten Jahren so entwickelt"

Der Faktor Zuschauer wird fraglos ein spannender. Magdeburg ist eine wahre Heimmacht, der in der GETEC-Arena selten Punkte abgeluchst werden können.

"Alle unsere Spieler haben schon in Magdeburg gespielt und wissen, wie es in der Halle ist. Das wird auch dieses Jahr nichts anderes sein", weiß Berlins Sportvorstand Stefan Kretzschmar: "Die Atmosphäre in Magdeburg wird aufgeladen sein, alle Emotionen werden ab der ersten Sekunde extrem auf das Spielfeld projiziert werden, sowohl von den Fans als auch von den Mannschaften auf den Bänken. Unsere Jungs wissen, dass es ein besonderes Spiel ist. Es hat eine gewisse Brisanz aufgrund des Duells Magdeburg-Berlin, das hat sich in den letzten Jahren so entwickelt."

An eine Vorentscheidung in der Meisterschaft - egal wie die Partie ausgeht - glauben indes weder Siewert noch Kretzschmar. "Dadurch dass wir danach noch neun Spiele haben, ändert es nichts an der Ausgangslage, dass jedes Spiel ein 'Spiel des Jahres' für uns ist", stellt der Berliner Trainer klar: "Wir müssen in jedem Bundesligaspiel Punkte sammeln, um die Champions-League-Qualifikation zu schaffen."

Die ist angesichts von sechs Punkten Vorsprung auf den Dritten SG Flensburg-Handewitt (35:11) zwar realistisch, aber keineswegs gesichert.