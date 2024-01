Siewert baut voll auf Barreiro

Bis Ende 2023 firmierte Jan Siewert in Mainz als Trainer "bis auf weiteres". Jetzt will er als Chefcoach mit Vertrag bis 2026 die Aufholjagd starten.

Dem ersten Pflichtspiel nach seiner dauerhaften Beförderung sieht Jan Siewert "mit guten Gefühlen" entgegen. Fazit des Mainzer Fußballlehrers nach knapp einwöchigem Trainingslager in Marbella und dem 2:1 im Test gegen Feyenoord Rotterdam: "Wir sind gut vorbereitet und mit einem Sieg gestartet. Den Übertrag wollen wir dann auch am Wochenende finden."

Am Samstag geht es beim Bundesliga-Restart im letzten Hinrundenspiel gegen den VfL Wolfsburg - und für die Rheinhessen möglichst um den Beginn einer Siegesserie, um den 16. Tabellenplatz alsbald nach oben hin zu verlassen. Denn: Trotz ansprechender Leistungen seit Siewerts Amtsübernahme als Nachfolger von Bo Svensson wurden mit sieben Zählern aus sieben Partien bislang schlicht zu wenige Punkte eingefahren.

Dominik Kohr bietet bereits wieder eine vollwertige Alternative

Gerade in puncto Effizienz wähnt der Coach seine Profis indes nach der kurzen Vorbereitung auf dem richtigen Weg. "Wir haben insbesondere mehr Tiefe angeboten. Auch gegen Feyenoord haben Tiefenläufe final zu zwei Toren geführt." Zudem habe sein Team bei der Generalprobe überzeugend "aus dem Druck weggespielt und gleichzeitig die Kompaktheit bewahrt".

Als erfreulich bewertet Siewert ebenso die Personalsituation. Lediglich der an einem hartnäckigen Infekt laborierende Stefan Bell, der beim Asien-Cup aktive Jae-sung Lee sowie die langzeitverletzten Nelson Weiper und Andreas Hanche-Olsen fallen am Samstag sicher aus. Mittelfeld-Abräumer Dominik Kohr, der Teile des Trainingslagers aus privaten Gründen verpasste, ist unterdessen wieder eingestiegen und laut seinem Trainer generell "sehr, sehr schnell wieder auf seinem Niveau". Demnach bietet Kohr auf der Doppelsechs auch kurzfristig schon wieder eine vollwertige Alternative zu Tom Krauß und Leandro Barreiro.

Die Mannschaft macht mir die Auswahl insgesamt gerade sehr schwer. Jan Siewert

Dass der Luxemburger seinen auslaufenden Vertrag offensichtlich nicht verlängern will und vermutlich vor einem Sommer-Wechsel zu Benfica Lissabon steht, ficht Siewert unterdessen nicht an. "Leo tut alles dafür, dass wir in der Klasse bleiben. So erlebe ich ihn tagtäglich auf dem Platz und freue mich auf die weitere Zusammenarbeit." Bedeutet: Unabhängig von persönlichen Zukunftsplänen spielen die aktuell elf Besten - im Profisport die Regel und im Abstiegskampf sowieso alternativlos.

Ajorque "sehr engagiert"

Über wie viele Startplätze er mit Blick auf Wolfsburg noch nachdenkt, ließ Siewert am Donnerstag offen, formulierte lieber allgemein: "Die Mannschaft macht mir die Auswahl insgesamt gerade sehr schwer", wohlgemerkt in positiver Hinsicht. Das gelte auch für Ludovic Ajorque, nach bisher verkorkster Hinrunde ein Sorgenkind: "Ich erlebe ihn sehr engagiert, mit guter Trainingsleistung, er ist da an jeder torgefährlichen Situation beteiligt", so der Coach. Das Pflichtspieljahr 2024 beginnt für den Mittelstürmer gegen die Wölfe vermutlich dennoch auf der Bank.