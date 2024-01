Siewert: "Auch ein Trainer muss sich entwickeln dürfen"

Seit Weihnachten ist Jan Siewert Cheftrainer von Mainz 05. Die Vita des 41-Jährigen verläuft alles andere als geradlinig - was er als völlig normal empfindet, wie er in seinem ersten großen Interview verdeutlicht.

Fußballehrer mit 30, Premier-League-Trainer mit 36, Bundesliga-Cheftrainer mit 41: Die Karriere von Jan Siewert hat den ein oder anderen Umweg genommen, bis er am 22. Dezember von Mainz mit einem Cheftrainervertrag bis 2026 ausgestattet wurde. "Was ich ganz wichtig finde, und das ist etwas, was ich hier in Mainz habe: Auch ein Trainer muss sich entwickeln dürfen, genau wie Spieler Entwicklungszeit bekommen. Dies ist übrigens auch im Verhältnis Trainer-Spieler keine Einbahnstraße - wir Trainer können Spieler besser machen, aber sie machen uns auch besser", betont der neue Chef auf der Bank von Mainz 05.

Genau das sei ihm gelungen, nachdem er "in einer Hauruck-Aktion" 2019 Huddersfield Town für wenige Monate übernommen hatte und schließlich im Juli 2020 bei Mainz 05 anheuerte. Über die Stationen als Nachwuchs-Cheftrainer und Coach der zweiten Mannschaft landete er im November 2023 nach der Trennung von Bo Svensson auf der Bundesligabank.

Ich bin ja nicht mit 300 Bundesligaeinsätzen angetreten, sondern als Novize. JAN SIEWERT

Dass er die ersten sieben Spiele nur als "Trainer bis auf Weiteres" fungierte, stört Siewert nicht: "Über die Dynamik, die um diese Formulierung entstanden ist, musste ich ein bisschen schmunzeln. Ich habe ja schon mal gesagt, dass jeder Trainer in der Bundesliga Trainer bis auf Weiteres ist. Aber ich fand es absolut nachvollziehbar, dass Vorstand und Sportdirektor sich erst mal ein Bild von meiner Arbeit machen wollten. Ich bin ja nicht mit der Erfahrung von 300 Bundesligaeinsätzen angetreten, sondern als Bundesliga-Novize."

Siewert will sich seine Sporen selbst verdienen

Um so mehr freut es ihn, dass er nun in einer Reihe mit Jürgen Klopp, Thomas Tuchel, Martin Schmidt, Sandro Schwarz und Svensson genannt wird, die alle in Mainz aus den eigenen Reihen befördert wurden und ihre erste Bundesligastation absolvierten. "Es ist eine Ehre, aber ich will mich definitiv nicht vergleichen, sondern mir meine Sporen auf meine Art verdienen. Vor allem sagt es etwas aus über die Philosophie des Vereins, den Leuten im Klub eine Chance zu geben und auf die eigene sportliche DNA zu setzen."

