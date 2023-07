Siem startet gut in British Open - Albtraumstart für zweimaligen Major-Sieger Thomas

Gelungener Auftakt für Marcel Siem in das letzte Major-Turnier des Jahres. Bei der British Open sprang er in seiner ersten Runde zwischenzeitlich sogar in die Top Ten, bevor er mit Even Par ins Klubhaus zurückkehrte. Für die anderen deutschen Golfer lief es weniger gut.

2021 landete er auf dem geteilten 15. Platz bei den British Open: Marcel Siem. Getty Images