Siem nach Traumrunde noch Vierter in Spanien - Schmid klettert

Marcel Siem hat sich mit einer Traumrunde beim Turnier in Madrid noch in die Top Fünf katapultiert. Am Schlusstag spielte der deutsche Golfprofi zehn unter Par. Auch Matthias Schmid wusste zu überzeugen.

Dieckes Grinsen nach der Schlussrunde: Marcel Siem spielte am Schlusstag eine 61er-Runde. IMAGO/ZUMA Wire