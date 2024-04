"Sieht jetzt natürlich blöd aus": Viel Ärger um Gaals irregulären Siegtreffer

Nach dem 2:1-Sieg des SSV Ulm 1846 gegen Freiburg II stand vor allem der zu Unrecht gegebene Siegtreffer von Tom Gaal im Fokus. Der Verteidiger hatte sich den Ball mit der Hand vorgelegt - und das gegenüber dem Schiedsrichter bestritten.

"Spitzenreiter, Spitzenreiter", sangen die zahlreich nach Freiburg mitgereisten Ulmer Fans, die Spieler hüpften dazu im Takt. Der SSV hatte sich in den 90 Minuten zuvor eine exzellente Ausgangslage im Aufstiegskampf erarbeitet: Nach dem 2:1-Sieg beim Schlusslicht Freiburg II grüßen die Spatzen weiter von der Tabellenspitze, haben den Relegationsplatz 3 schon sicher und können bereits am nächsten Wochenende den Durchmarsch in die 2. Bundesliga perfekt machen.

Es schien ein rundum gelungener Spieltag aus Sicht der Ulmer gewesen zu sein, die sich gegen einen stark aufspielenden Sport-Club behaupteten. Doch eine Szene sorgte während und nach dem Spiel für Diskussionen und stellte die Ulmer Siegesfreude ein wenig in den Schatten. Sie betraf den Siegtreffer von Tom Gaal in der 82. Minute, an dessen Regularität es hinterher auf beiden Seiten arge Zweifel gab.

Was war passiert? Nach einer Ecke lenkte Lennart Stoll einen Kopfball an den Pfosten, den Abpraller legte sich Gaal mit der Hand vor und staubte anschließend aus kürzester Distanz ab. In Realgeschwindigkeit war das Handspiel nicht klar zu erkennen, Schiedsrichter Nicolas Winter entschied daher auf Tor. Doch mit Zeitlupe und Standbild war der Regelverstoß nicht mehr zu leugnen, weder für die Freiburger noch für die Ulmer.

Stamm und Wörle hinterher einig

"Klares Handspiel, das muss er sehen", ärgerte sich SCF-Coach Thomas Stamm über die Fehlentscheidung des Unparteiischen, die seine Mannschaft letztlich um den eigentlich verdienten Punkt gebracht hatte. Seine Spieler hatten den von Stamm zuvor geforderten "Charakter" gezeigt und das Spiel phasenweise sogar dominiert. "Dass dann das Spiel so entschieden wird, ist extrem schade", war Freiburgs scheidender Trainer bedient.

Dass das Spiel so entschieden wird, ist extrem schade. Freiburg-Trainer Thomas Stamm über den irregulären Siegtreffer von Tom Gaal

Auch Ulms Trainer Thomas Wörle gab zu: "Sieht nach Hand aus." Allerdings ordnete der 42-Jährige gegenüber MagentaSport sofort ein, dass in der Wiederholung natürlich alles langsamer laufe und daher besser zu erkennen sei. "Aber diese Chance hat keiner auf dem Platz. Da geht alles sauschnell", so der SSV-Coach.

Gaal in Erklärungsnot: "Schwer jetzt was zu sagen"

Für Aufregung sorgte besonders, dass Schiedsrichter Winter nach dem Treffer zu Gaal selbst gegangen war und nachgefragt hatte, ob der Verteidiger den Ball mit der Hand gespielt hatte. Der 23-Jährige verneinte, deutete auf seine linke Hüfte, mit der er den Ball gespielt haben wollte. "Es geht um viel für Ulm, das kann ich ein Stück weit nachvollziehen, aber unabhängig von der Situation wäre Ehrlichkeit ganz gut", zeigte sich Stamm missmutig. Wörle nahm seinen Spieler dagegen in Schutz, es sei eine Situation gewesen, "wo du selber gar nicht wahrnimmst, wo die Kugel gelandet ist".

Und Gaal selbst? Der geriet nach dem Spiel bei MagentaSport in Erklärungsnot: "Mir werden es die Leute jetzt eh nicht glauben, aber ich habe wirklich gedacht, dass er mir an die Hüfte springt. Das sieht jetzt natürlich blöd aus." Alles sei so schnell gegangen, den Treffer erklärte er mit Instinkt, in dem Moment mache man sich keine Gedanken. "Die Leute, die mir das übel nehmen, sollen es mir übel nehmen. Es ist schwer jetzt was zu sagen", so der 23-Jährige.

Ulm will "i-Tüpfelchen" auf die Saison

Die Blicke der Ulmer gingen dann nach vorne, schließlich können sie am nächsten Samstag (14 Uhr, LIVE! bei kicker) vor ausverkaufter Kulisse im heimischen Donaustadion gegen Viktoria Köln den Aufstieg perfekt machen. "Das wäre das Nonplusultra, das i-Tüpfelchen auf eine unglaubliche Saison", war Gaal schon voller Vorfreude. Das Team wolle unbedingt schon den ersten von drei Matchbällen nutzen, so der umstrittene Matchwinner, "und wenn wir was wollen, das haben wir die Saison schon oft gezeigt, dann können wir das schaffen".