Siegloses Schlusslicht Almeria zieht die Reißleine: Garitano muss gehen

Überraschen kann dieser Schritt niemanden: Almeria, aktuell Letzter in Spanien und noch sieglos, hat sich von Trainer Gaizka Garitano (48) getrennt. Ein erfahrener Nachfolger steht auch schon bereit.

Das 2:2 am Montag gegen Sevilla war das letzte Spiel von Gaizka Garitona als Trainer von UD Almeria. Denn am Montag gab das Schlusslicht aus La Liga bekannt, dass man sich vom 48-Jährigen getrennt hat.

Überraschend kommt dieser Schritt natürlich nicht. Mit saisonübergreifend 31 Spielen ohne Sieg sowie 28 nicht gewonnenen Partien seit Beginn der Spielzeit hält Almeria die Negativ-Rekorde in Spaniens Eliteklasse. Garitano hat die Mannschaft erst Anfang Oktober 2023 übernommen und ist seinen Job nun schon wieder los.

Einen Nachfolger auf der Trainerposition hat Almeria bereits zur Hand, der erfahrene José "Pepe" Mel Perez soll es nun richten, er hat einen Vertrag bis Saisonende unterschrieben.

Der Coach war bis Mitte Februar in Griechenland in Kreta bei OF Iraklion aktiv und verfügt im Trainergeschäft über reichlich Erfahrung. Unter anderem die Stationen Real Betis, West Bromwich Albion, Deportivo La Coruna, Las Palmas und Malaga stehen in seiner Vita. Das zeigt, dass sich der 61-Jährige extrem gut in Spaniens Fußball auskennt und keine große Anlaufzeit brauchen dürfte.

Mission Klassenerhalt fast aussichtslos

Seine Mission in Almeria erscheint allerdings aussichtslos. Mel übernimmt die Mannschaft mit nur zehn Punkten auf dem letzten Tabellenplatz. Der Rückstand auf das rettende Ufer beträgt schon 14 Punkte. Immerhin sind in Spanien noch zehn Spieltage zu gehen. Doch es braucht natürlich ein Wunder, um irgendwie noch in der Liga zu bleiben. Sein Debüt feiert der neue Mann am Sonntag (17.15 Uhr) bei Las Palmas.