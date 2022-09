Siegloses Fürth will seine Spielidee beibehalten: "Das ist einfach die DNA der SpVgg"

Das Kleeblatt hat seinen Saisonstart verpatzt. Gegen St. Pauli steht das Team von Marc Schneider nun unter Druck. Doch der Coach will an seiner Spielphilosophie nicht rütteln.

Mit gesenkten Köpfen waren die Fürther nach dem 1:2 bei Hannover 96 am vergangenen Sonntag vom Rasen getrottet. Spielerisch war Marc Schneider mit der Leistung seiner Elf nicht einmal unzufrieden gewesen. "Aber am Schluss musst du dich belohnen", betonte der 42-Jährige auf der Spieltags-Pressekonferenz vor dem Duell gegen den FC St. Pauli (Samstag, 13 Uhr, LIVE! bei kicker). "Natürlich geht es darum, die Punkte zu holen."

Damit will und sollte der Absteiger schleunigst anfangen. Nach sechs Spieltagen steht das Kleeblatt auf dem vorletzten Tabellenplatz. Noch immer wartet man im Frankenland auf den ersten Dreier. Den möchte Schneider jedoch mit bewährten Mitteln einfahren und nicht etwa seine Spielphilosophie umwerfen, um einen gar "dreckigen" Sieg einzufahren. "Man sieht, dass die Jungs Fußball spielen wollen. Das ist einfach die DNA der Spielvereinigung. Wir stehen nicht für lange Bälle, zweite Bälle und alle hinterher."

Schneider sieht seine Elf auf einem guten Weg und warnt vor St. Pauli

Stattdessen sei das Team "auf einem guten Weg", was die fußballerische Entwicklung betrifft- so seltsam es klingen möge bei der derzeitigen Punkteausbeute. Was noch fehle, sei ein prägendes Erfolgserlebnis. "Es ist wichtig, dass wir den ersten Sieg holen, um in Ruhe weiterarbeiten zu können", erklärte Schneider.

Gegen St. Pauli wird das jedoch kein Selbstläufer. Am letzten Spieltag konnten die Kiez-Kicker dem Tabellenführer aus Paderborn bis zuletzt die Stirn bieten und trotzten dem SCP immerhin einen Punkt ab. "Vom FC St. Pauli erwarte ich viel Wucht und viel Dynamik. Das ist eine Mannschaft, die offensiv schon eine große Kraft hat. Und defensiv versuchen wir sie zu verwunden, dort wo sie verwundbar sind", sagte Schneider.

Es geht darum, zu Null zu spielen. Darüber holst du dir die Sicherheit, noch mehr Fußball zu spielen. Marc Schneider

Der Schweizer wünscht sich vor allem, dass seine Mannschaft kein Gegentor kassiert. "Es geht darum, zu Null zu spielen. Darüber holst du dir die Sicherheit, noch mehr Fußball zu spielen", erklärte Schneider. Mithelfen soll bei diesem Vorhaben auch Damian Michalski. Der 24-Jährige war unter der Woche von Wisla Plock gekommen und dürfte in der rechten Innenverteidigung starten - dort, wo bei den Fürthern zuletzt immer wieder der Schuh drückte.