Sieglose Kickers beim Tabellenführer - Derby in Osnabrück

Am 9. Spieltag der 3. Liga beginnt für die Würzburger Kickers bei Primus Magdeburg ein Hammerprogramm. Ebenso auf dem Plan steht der Niedersachsen-Vergleich Osnabrück gegen Meppen. Der FCK muss zum SC Verl.

In Würzburg ist die Stimmung nach acht Spielen ohne Sieg vor der Partie beim 1. FC Magdeburg angespannt. Zumal das Spiel beim Spitzenreiter nur der Anfang eines knallharten Programms gegen drei der aktuellen Top fünf der Liga ist: Nach Magdeburg heißen die Gegner Wehen Wiesbaden und BVB II. Am Samstag sitzt Trainer Torsten Ziegner wieder auf der Bank - doch wie lange gilt das von Sportvorstand Sebastian Schuppan formulierte Motto "Wir reden mit und nicht über den Trainer" noch? Für einen kleinen Hoffnungsschimmer - neben der zuletzt katastrophalen Chancenverwertung - sorgt immerhin die Defensivbilanz. Nur acht Treffer kassierten die Kickers bislang, beim 0:0 gegen Havelse stand erstmals die Null.

0:0 - so spielte am vergangenen Wochenende auch der 1. FC Kaiserslautern, für den sich das Remis im hitzigen Südwestderby gegen Waldhof Mannheim aufgrund der zweifachen Unterzahl aber eher wie ein Sieg angefühlt haben dürfte. Kenny Prince Redondo und Marvin Senger wurden vom DFB-Sportgericht nach ihren Roten Karten für je zwei Spiele gesperrt und fehlen dem FCK damit am Sonntag beim SC Verl. Für den Rest der Truppe gilt es, den Kampfgeist aus dem Derby auch am Lotter Kreuz zu zeigen, um die verheerende Auswärtsbilanz (noch tor- und punktlos!) aufzubessern und einen Schritt aus dem Tabellenkeller zu machen.

Kommen die Löwen in Schwung?

Bei 1860 München kehrt Trainer Michael Köllner zum Heimspiel gegen den FSV Zwickau zurück. Zehn Tage früher als geplant hob das Gesundheitsamt der Stadt München die Quarantäne für Köllner und alle am Montag negativ getesteten Spieler auf. Bedeutet: Mit Ausnahme des Infizierten Kevin Goden und der Verletzten Marius Willsch (Schambein) und Marcel Bär (Schulter) kann 1860 gegen den Tabellen-17. wieder aus dem Vollen schöpfen. Normalität ist wieder eingekehrt, was nun noch fehlt, ist ein gewisser Flow. Zuletzt konnten die Löwen bei drei 1:1-Spielen in Serie nicht überzeugen.

Ganz oben mischen in dieser Saison andere mit. Überraschenderweise auch Viktoria Berlin, das am Sonntag im Duell der Aufsteiger beim SC Freiburg II gefordert ist. Der drittplatzierte VfL Osnabrück empfängt zum Derby den SV Meppen, der verletzungsbedingt auf Torwart-Routinier Erik Domaschke verzichten muss. Zum Abschluss des 9. Spieltags gibt die Tabellensituation am Montagabend noch ein Topspiel her: Der SV Wehen Wiesbaden und Borussia Dortmund II - beide mit 14 Punkten oben dabei - treffen in Wiesbaden aufeinander.