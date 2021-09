Sieglos-Serie reißt nach 225 Tagen: FCK gewinnt wieder auswärts

Nach elf erfolglosen Anläufen nimmt der 1. FC Kaiserslautern wieder drei Punkte aus der Fremde mit. Trainer Marco Antwerpen hofft nach dem 2:0 beim SC Verl auf etwas Konstanz.

Auf der Heimfahrt im Bus könne man jetzt "auch mal lachen und nicht nur sechs Stunden aus dem Fenster gucken", erzählte der sichtlich gelöste Lauterer Trainer am Sonntagmittag in Verl. Zuvor war der Bann gebrochen: Philipp Hercher erzielte den ersten FCK-Treffer auf fremdem Platz in dieser Saison, der eingewechselte Muhammed Kiprit legte nach zum 2:0-Endstand.



"Heute sieht man, was dann auch bei uns möglich ist"

Nach dem in doppelter Unterzahl erkämpften Remis gegen Waldhof Mannheim im Derby vor einer Woche konnten die Roten Teufel den positiven Eindruck bestätigen. "Wir waren sehr konzentriert in der Defensive, haben gut ins Spiel gefunden und uns untereinander sehr gut gecoacht. Es macht so viel Spaß, solche Tore zu sehen. Darauf haben wir immer wieder hingewiesen. Defensiv gut stehen, Nadelstiche setzen und dann einfach mal in Führung gehen. Heute sieht man, was dann auch bei uns möglich ist", betonte Antwerpen.



Warum der FCK diese Qualitäten in der Fremde zuletzt meist vermissen ließ und deshalb seit Anfang Februar auf einen Sieg wartete, bleibt wohl ein Rätsel. Bei aller Freude über den lang ersehnten Erfolg und die starke Abwehrleistung mit dem zweiten Spiel in Serie ohne Gegentor, wurden auf der anderen Seite des Spielfelds mal wieder die bekannten Probleme offenbart. Eine solch fahrlässige Chancenverwertung können sich die Pfälzer nicht regelmäßig erlauben. "Wir müssen am Ende noch ein, zwei Tore mehr machen", forderte auch Hercher. Mindestens, sei da noch ergänzt.



"Ich bin mit solchen Aussagen immer vorsichtig"

Beim Blick auf die Tabelle wird zudem klar: Der Sieg war unabdingbar. Denn trotz der drei Punkte steht der Traditionsverein nur mit einem Zähler Vorsprung vor der Abstiegszone. Antwerpen hofft nun darauf, dass das zweite Erfolgserlebnis binnen weniger Tage für neues Selbstvertrauen und konstantere Leistungen in den nächsten Wochen sorgt. Doch die eklatanten Rückfälle in der Vergangenheit hat der 49-Jährige im Hinterkopf. "Ich bin mit solchen Aussagen immer vorsichtig. Wir sind zufrieden, dass wir heute gewonnen haben, und wollen nun gut weiterarbeiten."