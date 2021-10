Sieglos-Serie beendet: TuS Koblenz schlägt spät zu

Die TuS Koblenz konnte ihre Sieglos-Serie beenden. Rückschlage gab es dagegen für Hassia Bingen, die Eisbachtaler Sportfreunde und die SG Mülheim-Kärlich. An der Spitze der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar Nord bleibt alles beim Alten.

Bereits am Freitagabend fädelten Arbursu und Gubetini mit ihren beiden Toren den verdienten zweiten Saisonsieg für Schlusslicht Emmelshausen ein. Für Gegner Eisbachtal, der sich beim Tabellenletzten sicherlich mehr erhofft hatte, ist das 0:2 hingegen ein herber Rückschlag im Kampf um die Aufstiegszone.

Ähnlich erging es der SG Mülheim-Kärlich beim 0:4 im Heimspiel gegen den SV Gonsenheim. Vor allem gegen Röll, der im zweiten Durchgang mit einem lupenreinen Hattrick glänzte, fand die Heimelf keine Mittel. Während Gonsenheim seinen Platz in der oberen Tabellenhälfte untermauert, fällt die SGMK auf den neunten Tabellenplatz zurück. Ebenfalls in die untere Zone abgerutscht ist Hassia Bingen - 0:2 bei der Alemannia Waldalgesheim, die den Rückstand auf Tabellenführer SV Eintracht Trier zwar nicht verkürzen konnte, aber auch nicht anwachsen ließ. Der Primus meisterte seine Aufgabe derweil gegen die kleinen Teufel aus Kaiserslautern souverän. Sinanovic, Amberg und König sorgten dabei schon im ersten Durchgang für die Vorentscheidung. Nach dem Seitenwechsel legte Sinanovic noch seinen zweiten Treffer nach. Colon erzielte kurz vor dem Ende noch den Ehrentreffer.

Wo es Verlierer gibt, gibt es natürlich auch Gewinner. Einer davon war an diesem 10. Spieltag der FV Engers 07, der den drittplatzierten FC Blau Weiss Karbach den Samstagnachmittag vermieste und in die Aufstiegszone kletterte. Schlesinger früh und Sören Klappert spät ebneten den Weg für Engers, das sich auch vom Ausgleich durch Puttkammer nicht aus der Bahn werfen ließ. Ein weiterer Gewinner ist die TuS Koblenz, die nach zuletzt sechs Sieglos-Spielen gegen den FSV Salmrohr mal wieder gewann und so den Anschluss zur oberen Tabellenhälfte herstellt. Jedoch sah es gegen den Tabellenvorletzten lange Zeit nach einem Remis aus. Koblenz benötigte für die 1:0-Führung im ersten Durchgang ein Eigentor. Düpre fälschte einen Eckball unglücklich ins eigene Tor ab. Bartsch konterte aber nach der Pause und staubte zum 1:1 ab. Der Ausgleich von Bartsch läutete eine fulminante Endphase ein. Richter brachte die TuS zunächst wieder in Führung. Kirsch schaffte aber umgehend den erneuten Ausgleich. Aber auch dieses Ergebnis hatte nicht lange Bestand. Sentürk brachte die Schängel zehn Minuten vor dem Ende zum dritten Mal in Führung. Dieses Mal konnte Salmrohr aber nicht zurückschlagen. Im Gegenteil. Beim vierten Treffer unterlief FSV-Keeper Kieren ein folgenschwerer Patzer, als er einen Maloku-Befreiungsschlag, der plötzlich im Tor lag, völlig unterschätzt hatte. Für den 5:2-Endstand sorgte Qenaj mit dem Schlusspfiff.