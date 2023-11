Siegesserie der Löwen hält - Remis für Hannover

Die Rhein-Neckar Löwen bleiben in der European League ungeschlagen auch im fünften Spiel ungeschlagen. Dagegen kassierte die SG Flensburg-Handewitt die erste Niederlage, während Hannover mit einem Remis seine Siegesserie beendete.

Am Dienstag bezwangen die Rhein-Neckar Löwen den schwedischen Meister IFK Kristianstad mit 36:28 (17:14) und feierte den fünften Sieg im fünften Spiel. In der abschließenden Vorrundenbegegnung beim HBC Nantes geht es für die Mannheimer in der nächsten Woche noch um Platz eins in der schweren Gruppe A. Der Einzug in die Hauptrunde war den Löwen schon vor der Partie gegen Kristianstad nicht mehr zu nehmen.

Vor 2008 Zuschauern in Heidelberg war Jon Lindenchrone mit sieben Treffern bester Torschütze für die Mannschaft von Trainer Sebastian Hinze, der zunächst zahlreiche Stammkräfte wie etwa die deutschen Nationalspieler Juri Knorr und Jannik Kohlbacher schonte. Doch auch ohne die beiden Leistungsträger zogen die Löwen schnell auf 11:5 (14.) davon, nach einigen technischen Fehlern führte der Pokalsieger zur Pause aber nur noch 17:14.

Nach dem Seitenwechsel stabilisierten sich die Löwen, was auch an der Einwechslung von Knorr lag. Er erzielte vier der ersten fünf Treffer der Gastgeber bis zum 22:18 (37.), danach bauten sie ihren Vorsprung wieder aus und gewannen ungefährdet.

Flensburg-Handewitt verliert den Faden

Dagegen kassierte SG Flensburg-Handewitt bei den Kadetten Schaffhausen mit 24:25 (16:15) die erste Niederlage. Damit steht ebenfalls fest, dass die SG nur mit 2:2 Punkten in die Hauptrunde einziehen wird.

Zwischenzeitlich lagen die Norddeutschen 22:19 in Führung, ehe der Faden riss und neun Minuten kein einziges Tor gelang. 33 Sekunden vor dem Ende gingen die Kadetten schl9ießlich in Führung und besiegelten im fünften Spiel die erste Niederlage.

Hannovers Serie reißt ebenfalls

Hannover musste sich nach vier Erfolgen im zweiten deutsch-schweizerischen Duell des Tages gegen den HC Kriens-Luzern mit einem 30:30 (14:14) begnügen und verpasste damit den vorzeitigen Gruppensieg. Mit jeweils fünf Treffern waren Maximilian Gerbl und Vincent Büchner die erfolgreichsten Werfer der Hausherren, die am 5. Dezember als Tabellenführer bei Gornik Zabrze ins "Endspiel" um den Sieg in der Gruppe B gehen.

Berlin setzte sich in Frankreich bei Chambery Savoie MBH mit 36:31 (17:14) durch und zieht mit der maximalen Punkteausbeute in die Hauptrunde ein.