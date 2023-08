"Siegertyp" Tabakovic wieder in der Spur

Hertha BSC feiert mit dem 5:0 gegen Fürth den ersten Sieg und Trainer Pal Dardai freut sich über seine stürmenden Künstler. Abheben ist in der Hauptstadt allerdings nicht angesagt.

Pal Dardai hatte zuletzt regelmäßig betont, dass er bei der Verrichtung seiner Trainerarbeit bei Hertha BSC keinen Druck verspüre. Bei seinen Spielern - zumindest bei manchen - hatte der 47-Jährige in den vergangenen Wochen festgestellt, dass ihnen der misslungene Saisonstart dann doch zugesetzt hatte.

In einer negativen Umgebung so ein Befreiungsschlag, und das gemeinsam hinzubekommen - Respekt. Pal Dardai

Entsprechend sprach der Hertha-Trainer direkt nach dem 5:0 gegen Fürth und auch am Sonntag davon, dass der sehr deutlich ausgefallene erste Punktspiel-Sieg der neuen Saison auch befreiende Wirkung auf die Gemüter seiner Akteure hatte. "Nach so einem Sieg muss man die Mannschaft loben", stellte der Ungar klar, "in einer negativen Umgebung so ein Befreiungsschlag, und das gemeinsam hinzubekommen - Respekt."

Der Erfolg gegen die Fürther sei für seine Mannschaft "ein sehr schöner Lernprozess", so Dardai weiter, "wenn du das nächste Mal drei Niederlagen nacheinander hast, weiß du, du kannst das drehen."

Tabakovic zündet erstmals gegen Pechvogel Urbig

Der Mann, der den ersten Punktspiel-Erfolg seit dem 6. Mai (2:1 gegen den VfB Stuttgart) zwar nicht allein errungen, aber maßgeblich beeinflusst hatte, war Haris Tabakovic. Der von Austria Wien geholte neue Mittelstürmer erzielte seinen ersten zwei Ligatore und bereitete das 3:0 von Palko Dardai mit einem überlegten Pass in die Tiefe vor.

Speziell sein Treffer zum 1:0 stand sinnbildlich dafür, dass Hertha an diesem Tag auch den Spielverlauf auf seiner Seite hatte. Der 29-Jährige setzte den Fürther Keeper Jonas Urbig nach einem Rückpass unter Druck und hatte dann auch das Glück, dass der Ball bei Urbigs Klärungsversuch gegen sein rechtes Bein und von dort ins Tor prallte. "Ich habe einfach gesehen, dass der Torwart die Ballkontrolle bisschen weit gemacht hat", sagte Tabakovic zu fraglicher Szene, "ich bin Vollgas durchgegangen, es hat geklappt."

Dardai erst sprachlos, dann gesprächig und philosophisch

Doch der 1,94 Meter lange Angreifer war nicht nur wegen seiner Tore und des Assists ein wichtiger Faktor im Hertha-Spiel. Tabakovic schuftete für zwei und sicherte viele Bälle. Ganz anders noch, als eine Woche zuvor beim Hamburger SV (0:3), als er chancenlos war und seinen direkten Vorgesetzten gewissermaßen sprachlos gemacht hatte. "Ich war selbst schockiert über das Spiel in Hamburg", sagt Dardai, der deshalb mit dem Schweizer das Gespräch gesucht hatte.

Tabakovic zeigte sich gegen Fürth indes wieder in der Verfassung, die ihn für Hertha wertvoll macht - als "Siegertyp" (Dardai). Der Hertha-Coach hatte dem Angreifer frühzeitig das Vertrauen ausgesprochen, dass er auch gegen Fürth im Sturm gesetzt ist. Stürmer, so Dardai, brauchten ein besonderes Maß an Vertrauen, sie seien "Künstler. Stürmer haben eine andere Seele."

Auch Prevljak zeigt sich

Da trifft es sich für Hertha gut, dass neben Tabakovic ein weiterer Angreifer sein Selbstvertrauen aufpolieren konnte: Smail Prevljak. Der 28-Jährige, der im Juli von KAS Eupen nach Berlin gekommen war und bis dato nicht über die Rolle des Jokers hinausgekommen ist, wirkte nach seiner Einwechselung agil und beweglich und bewies seine Qualitäten als Toremacher und Vorlagengeber. Beim 4:0 schob er den Rückpass des ebenfalls eingewechselten Gustav Christensen überlegt ein, vor dem 5:0 bediente Prevljak Tabakovic mit einem genauen Pass.

Grund zu überbordender Euphorie gibt es für die erfolgreichen Angreifer indes nicht. "Es ist wichtig für die ganze Mannschaft, mal das positive Gefühl zu erleben", betont Tabakovic, "aber wir müssen am Boden bleiben, Dankbarkeit zeigen und am Samstag in Madgeburg Gas geben."