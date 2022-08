Siegemund verliert bei US Open in der ersten Runde - Auch Gojowczyk  und Marterer raus

Laura Siegemund hat ihr Auftaktspiel bei den US Open verloren. Die 34-Jährige musste sich in New York in ihrem Erstrundenmatch gegen Sorana Cirstea aus Rumänien mit 4:6, 4:6 geschlagen geben. Auch Peter Gojowczyk musste die Segel streichen.

Die zweimalige WTA-Turniergewinnerin Siegemund, aktuell nur Weltranglisten-182., hatte zuvor von einem "unangenehmen Los" gesprochen, Cirstea sei "sicher keine Lieblingsspielerin" von ihr.

"Ich habe heute mit mir selbst zu kämpfen gehabt. Ich habe sehr schlecht serviert und hatte auch mit der Hitze Probleme", sagte die zweimalige WTA-Turniergewinnerin, aktuell nur Weltranglisten-182., im Anschluss an die Partie: "Es lief nicht so viel zusammen."

Siegemund tritt bei den US Open an der Seite der Tschechin Marie Bouzkova noch im Doppel an. In der ersten Runde trifft das Duo auf die an Nummer sieben gesetzten Chinesinnen Yang Zhaoxuan/Xu YiFan. "Im Doppel habe ich immer große Ambitionen", sagte Siegemund bei Eurosport, "auch wenn man klar sagen muss, dass meine Partnerin nicht die große Doppel-Expertin ist. Aber ich traue uns da schon etwas zu".

Gojowczyk ohne Chance - Auch Marterer in drei Sätzen raus

Auch Peter Gojowczyk hat den Einzug in die zweite Runde der US Open in New York verpasst. Der 33 Jahre alte

Münchner musste sich in seinem Auftaktspiel beim letzten Grand-Slam-Turniers des Jahres am Dienstag gegen den an Nummer 28 gesetzten Dänen Holger Rune mit 2:6, 4:6, 6:7 (5:7) geschlagen geben. Im Vorjahr war Gojowczyk bei dem Hartplatz-Turnier noch bis ins Achtelfinale vorgestoßen.

Keine Überraschung war Maximilian Marterer vorbehalten. Der 27-jährige Nürnberger hatte als Qualifikant in Marin Cilic ein schweres Los in Runde eins gezogen - zu schwer. Der Kroate gewann mit 6:3, 6:2, 7:5 klar und deutlich.