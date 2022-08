Siegemund verliert bei US Open in der ersten Runde

Laura Siegemund hat ihr Auftaktspiel bei den US Open verloren. Die 34-Jährige musste sich in New York in ihrem Erstrundenmatch gegen Sorana Cirstea aus Rumänien mit 4:6, 4:6 geschlagen geben.

Laura Siegemund verlor beide Sätze knapp und schied früh aus. IMAGO/Hasenkopf