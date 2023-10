Siegemund überrascht - Swiatek und Gauff furios

Bei den WTA Finals sorgte die Deutsche Laura Siegemund in der Doppel-Konkurrenz für eine Überraschung. Keine Blöße gaben sich indes die Favoritinnen Iga Swiatek und Coco Gauff in der Einzel-Konkurrenz.

Gemeinsam mit ihrer Doppel-Partnerin Vera Zvonareva gewann die 35-Jährige ihr Auftaktmatch im mexikanischen Cancun mit 6:3, 6:7 (6:8), 10:5 - und das gegen das tschechische Duo Barbora Krejcikova und Katerina Siniakova, das bereits sieben Grand-Slam-Titel sein eigen nennt, 2021 die Finals gewonnen und im vergangenen Jahr im Finale gestanden hatte.

In der "Mahahual Group" treffen die 35-jährige Siegemund sowie ihre vier Jahr ältere Partnerin Zvonareva noch auf das US-Doppel Coco Gauff und Jessica Pegula sowie auf das kanadisch-neuseeländische Doppel Gabriela Dabrowski und Erin Routliffe, gegen das sie im Finale der US Open verloren hatten.

Die "alten Damen" Siegemund und Zvonareva präsentierten sich zuletzt in starker Form, unter anderem gewannen sie Mitte Oktober das Turnier im chinesischen Nanchang. Die bereits 39-jährige Zvonareva ist zum zweiten Mal im Doppel bei den WTA-Finals am Start, 2007 war sie mit Elena Likhovtseva bis ins Halbfinale gekommen.

Gauff und Swiatek überzeugen

In der Einzelkonkurrenz gaben sich die Favoritinnen keine Blöße: Iga Swiatek (Polen) wies Wimbledon-Siegerin Marketa Vondrousova aus Tschechien nach umkämpftem erstem Satz am Ende klar mit 7:6, 6:0 in die Schranken. Swiatek musste aber kämpfen, lag sie doch in Satz 1 bereits 2:5 zurück. Danach aber drehte die 22-Jährige mächtig auf und stürmte schlussendlich zum Sieg.

Coco Gauff setzte sich gegen Ons Jabeur ebenfalls in zwei Durchgängen durch, die 19-Jährige gönnte der Tunesierin beim 6:0, 6:1 lediglich ein einziges Spiel. Für die US-Open-Siegerin war es der 50. Sieg in dieser Saison, damit ist sie seit Caroline Wozniacki 2009 die erste Teenagerin, die diese magische Marke knackt.

Im zweiten Spiel der Gruppe kommt es nun am Mittwoch zum direkten Duell zwischen Gauff und Swiatek, die in Cancun die Chance hat, erneut Nummer 1 der Welt zu werden.