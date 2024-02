Siegemund scheitert in der ersten Runde von Cluj-Napoca

Für Laura Siegemund ist beim WTA-Turnier in Cluj-Napoca bereits in der ersten Runde Schluss. In zwei Sätzen musste sich die 35-Jährige der Spanierin Nuria Parrizas-Diaz geschlagen geben.

Schied schon in der ersten Runde in Cluj-Napoca aus: Laura Siegemund. picture alliance / ASSOCIATED PRESS