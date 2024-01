Siegemund in Adelaide im Achtelfinale - Auch Maria gewinnt

Zwei deutsche Frauen sind bei den WTA-Turnieren in Adelaide und Hobart ins Achtelfinale eingezogen. Bei den Männen hat Yannick Hanfmann den Kürzeren gezogen.

Zwei Tage nach dem Sieg im United Cup hat Laura Siegemund (Metzingen) beim WTA-Turnier im australischen Adelaide das Achtelfinale erreicht. Gegen die an Nummer sieben gesetzte Russin Ljudmila Samsonova gewann die 35-Jährige 6:7 (1:7), 6:4, 6:4. Im Achtelfinale trifft Siegemund auf die ungesetzte Rumänin Ana Bogdan.

Grund zum Jubeln hatte auch Tatjana Maria (Bad Saulgau). Die Weltranglisten-42. zog in Hobart (Australien) ebenfalls ins Achtelfinale ein. Ihre Gegnerin Nadia Podoroska (Argentinien) gab die Partie beim Stand von 6:1, 4:3 für Maria auf. Die nächste Kontrahentin der 36-Jährigen ist Viktoria Tomova (Bulgarien).

Beim ATP-Turnier in Adelaide verpasste Yannick Hanfmann den Einzug ins Achtelfinale dagegen knapp und dramatisch in drei Sätzen. Der 32-Jährige musste sich nach hartem Kampf dem Italiener Lorenzo Sonego mit 5:7, 6:2, 6:7 (9:11) geschlagen geben.

Am 14. Januar beginnen die Australian Open

Die Turniere sind Teil der Vorbereitung auf die Australian Open, die vom 14. bis 28. Januar in Melbourne stattfinden. Es ist der erste Grand Slam des Jahres. Beim United Cup hatte das deutsche Team im Finale Polen bezwungen (2:1), Siegemund sorgte in Sydney an der Seite von Olympiasieger Alexander Zverev im Mixed-Doppel für den entscheidenden Punkt.