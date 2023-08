Siegemund im Hauptfeld der US Open - Halbfinal-Aus für Maria in Cleveland

Laura Siegemund hat sich in der Qualifikation der US Open behauptet und steht als vierte deutsche Spielerin im Hauptfeld. In Cleveland schied Tatjana Maria im Halbfinale aus.

Yes! Laura Siegemund hat sich in den Qualifikationsmühlen behauptet und steht in Flushing Meadows im Hauptfeld. IMAGO/Paul Zimmer

Laura Siegemund schaffte in der entscheidenden dritten Qualifikationsrunde gegen gegen die Französin Océane Dodin ein Comeback: Nachdem die 35 Jahre alte Filderstädterin am Freitagabend den ersten Satz mit 1:6 abgegeben hatte, drehte sie den Spieß mit einem 6:0 und 6:3 um machte damit ihre siebte Teilnahme beim Grand Slam in New York perfekt.

Mit Eva Lys hat am Samstag eine weitere Deutsche die Chance, ins Hauptfeld des am Montag beginnenden Turniers einzuziehen und braucht dazu einen Sieg gegen die Amerikanerin McCartney Kessler. Die Teilnahme in der Runde der besten 128 Profis hatte zuvor bereits für Tatjana Maria, Anna-Lena Friedsam und Tamara Korpatsch über ihre jeweiligen Weltranglistenpositionen festgestanden.

Maria muss sich Sorribes Tormo beugen

Tatjana Maria hatte ebenfalls am Freitag die Möglichkeit, sich ihren vierten Titel auf der WTA Tour zu holen. Die 36-Jährige war beim Turnier in Cleveland im Halbfinale der Spanierin Sara Sorribes Tormo mit 4:6, 3:6 unterlegen. Maria lag dabei im ersten Satz bereits mit einem Break vorne, konnte ihre Führung jedoch nicht halten.

Die deutsche Nummer eins hat trotz des Ausscheidens in Ohio ihre gute Form unter Beweis gestellt, hatte sie doch in der Vorwoche das Challenger-Turnier im kolumbianischen Barranquilla gewonnen, das von der Wertigkeit unter der WTA Tour rangiert. Bei den US Open, die am kommenden Montag beginnen, trifft sie in der ersten Runde auf Petra Martic aus Kroatien.