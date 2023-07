Siegemund folgt Maria ins Viertelfinale von Warschau

Zwei deutsche Spielerinnen haben die Runde der besten Acht beim WTA-Turnier in Warschau erreicht. Nach Tatjana Maria am Vortag gewann Laura Siegemund ihr Achtelfinale gegen Lin Zhu.

Laura Siegemund ist beim WTA-Turnier in Warschau ins Viertelfinale eingezogen. Die Schwäbin setzte sich am Donnerstag in ihrem Achtelfinalduell mit 6:4, 6:4 gegen die an Position vier gesetzte Chinesin Lin Zhu durch. Um den Einzug ins Halbfinale spielt die 35-Jährige gegen Lucrezia Stefanini aus Italien. Auch in der Doppel-Konkurrenz steht sie im Viertelfinale - zusammen mit Linda Fruhvirtova.



Tatjana Maria (Bad Saulgau) hatte zuvor ebenfalls den Sprung unter die letzten Acht geschafft. Die Wimbledon-Halbfinalistin von 2022 trifft auf Rebecca Sramkova aus der Slowakei, die überraschend die French-Open-Finalistin Karolina Muchova aus Tschechien besiegte.

Auch die Weltranglisten-Erste Iga Swiatek ist beim Turnier in ihrer polnischen Heimat noch dabei - als einzige der sieben ursprünglich topgesetzten Spielerinnen. Ihr Achtelfinale steigt am Donnerstagabend gegen die US-Amerikanerin Claire Liu.