Siegemund erreicht Doppel-Finale der US Open

Laura Siegemund darf weiter von ihren zweiten US-Open-Sieg im Doppel träumen. Gemeinsam mit Partnerin Vera Zvonareva (Russland) erreichte sie das Finale.

Nur noch einen Sieg sind Laura Siegemund und Vera Zvonareva davon entfernt, zum zweiten Mal das Damen-Doppel in Flushing Meadows zu gewinnen. Die 35-jährige Schwäbin setzte sich am Freitag an der Seite ihrer russischen Partnerin souverän in 86 Minuten mit 6:4, 6:1 gegen das Duo Jennifer Brady (USA) und Luisa Stefani (Brasilien) durch.

Gegen Brady/Stefani führten Siegemund/Zvonareva rasch 4:0, erlaubten sich dann aber eine kleine Schwächephase, was wieder etwas Spannung ins Match brachte. Dann aber stabilisierten sich Siegemund/Zvonareva und zogen wieder davon. Die Deutsche holte dabei dank starkem Spiel am Netz viele Punkte. "Wir haben uns gut vorbereitet und hatten eine gute Strategie", sagte Siegemund, die wusste, dass ihre Gegnerinnen "nicht ihren besten Tag hatten". Das aber tat ihrem Erfolg keinen Abbruch: "Wir haben es geschafft, ich bin sehr stolz auf uns."

Die letzte Hürde sind nun am Sonntag im Finale Gabriela Dabrowski aus Kanada und die Neuseeländerin Erin Routliffe - das Doppel ist an Position 16 gesetzt.

Wir lieben es, hier in New York zu spielen. Vera Zvonareva

2020 hatte das Duo an selber Stelle bereits gewonnen, damals allerdings unter Corona-Bedingungen - und damit auch ohne Fans. Diesmal sind diesen beim letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres jedoch am Start. "Wir lieben es, hier in New York zu spielen. Wir genießen die Atmosphäre", sagte Zvonareva.

Sollte es mit dem Titel klappen, dann wäre das für Siegemund der zweite in New York im Doppel - und der dritte überhaupt, 2016 hatte sie bereits im Mixed triumphiert. Zvonareva wiederum peilt indes ihren sechsten Major-Titel an. Die Russin, die am Donnerstag 39 Jahre alt wurde, hatte schon vor 19 Jahren bei den US Open im Mixed triumphiert. Im Mixed gewann sie 2006 auch in Wimbledon, während sie 2012 im Doppel die Australian Open sowie 2006 und 2020 die US Open gewann.