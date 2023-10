Siegemund erreicht Achtelfinale von Zhengzhou - Maria und Korpatsch scheiden aus

Beim WTA-Turnier im chinesischen Zhengzhou hat Laura Siegemund souverän das Achtelfinale erreicht. Tatjana Maria und Tamara Korpatsch schieden dagegen aus. In Seoul feierte auch Eva Lys einen Auftaktsieg.

Tatjana Maria ist beim WTA-Turnier im chinesischen Zhengzhou in der ersten Runde ausgeschieden. Die 36-Jährige aus Bad Saulgau verlor am Dienstag wie schon zwei Wochen zuvor beim Turnier in Tokyo ihr Auftaktmatch klar gegen die Russin Ludmilla Samsonova, diesmal glatt nach zwei Sätzen mit 3:6, 3:6.

Laura Siegemund aus Metzingen steht dagegen nach einem ungefährdeten 6:2, 6:3-Sieg gegen die Chinesin Lin Zhu in der zweiten Runde des Hartplatzturniers. Die 35-Jährige, die sich bereits durch die Qualifikation kämpfen musste, trifft nun auf die an Nummer elf gesetzte Maria-Bezwingerin Samsonova.

Damit ist Siegemund die letzte verbliebene Deutsche des Turniers in der chinesischen Provinz Henan. Denn auch Tamara Korpatsch, ebenfalls Qualifikantin musste bereits in der ersten Runde die Segel streichen. Die 28-jährige Hamburgerin unterlag nach starkem Auftakt der Chinesin Bai Zhuoxuan mit 6:1, 6:7 (3:7), 1:6 und muss die Heimreise antreten.

Lys erreicht Achtelfinale von Seoul

Ebenfalls einen Auftaktsieg feierte die 21-Jährige Eva Lys beim WTA-Turnier im südkoreanischen Seoul. Die Hamburgerin setzte sich mit 6:2, 6:4 gegen die Slowakin Anna Schmiedlova durch trifft im Achtelfinale auf die Tschechin Marie Bouzkova.