Siegemund erreicht Achtelfinale von Warschau

Nach dem frühen Aus beim WTA-Turnier in Berlin im Juni hat sich Laura Siegemund in Warschau das Ticket für das Achtelfinale gesichert. Dort wird sie es mit einer Chinesin zu tun bekommen.

Laura Siegemund (Metzingen) hat beim WTA-Turnier in Warschau das Achtelfinale erreicht. Die 35-Jährige setzte sich am Montag nach 1:30 Stunden Spielzeit souverän mit 6:4, 6:1 gegen ihre polnische Gegnerin Maja Chwalinska durch. In der nächsten Runde trifft Siegmund auf die Siegerin des chinesischen Duells zwischen Zhu Lin und Wang Xiyu.

Am Nachmittag steigt auch Siegemunds Landsfrau Tatjana Maria in das Turnier ein. Die Wimbledon-Halbfinalistin von 2022 bestreitet ihr Auftaktmatch gegen die an Nummer sechs gesetzte Italienerin Camila Giorgi.