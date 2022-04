Siegemund erneut im Doppel erfolgreich

Laura Siegemund hat mit ihrer russischen Partnerin Vera Zvonareva den Doppelwettbewerb des WTA-Turniers von Miami gewonnen - durchaus überraschend.

Triumph in Miami: Laura Siegemund und Vera Zvonareva (re.). Anadolu Agency via Getty Images

Das Duo setzte sich im Finale mit 7:6 (7:3), 7:5 gegen die topgesetzten Elise Mertens/Veronika Kudermetova (Belgien/Russland) durch und schaffte damit den zweiten Erfolg in kurzer Zeit.

Erst Anfang März hatten Siegemund/Zvonareva beim Turnier in Lyon triumphiert, als Siegemund ihr Comeback nach einer Knie-OP gab. Beide gewannen 2020 auch zusammen die US Open und stehen nach zehn gemeinsamen Events damit nun bei drei Trophäen.

Siegemund hätte "nie erwartet", so schnell nach ihrer Rückkehr auf die Tour wieder so erfolgreich zu sein: "Es ist einfach so schön, sich ohne Schmerzen bewegen zu können, sich zu konzentrieren und gutes Tennis zu spielen." Die French-Open-Viertelfinalistin im Einzel von 2020 ist auch Teil des deutschen Teams, das am 15. und 16. April in Nur-Sultan gegen Kasachstan um den Einzug in die Finalrunde beim Billie Jean King Cup kämpft.