Siege gegen den Europafrust: Bayern und Alba starten gut ins neue Jahr

Nach vielen Tiefschlägen gelingen Bayern und Alba in der Euroleague wichtige Siege. Geht doch noch was in Richtung Play-offs? Erst einmal kommt es zum direkten Duell in der Bundesliga.

Gut in Form: Bayerns Augustine Rubit. IMAGO/Oryk HAIST

Der Blick auf die Tabelle der Euroleague ist immer noch kein schöner. Alba Berlin Letzter, Bayern München Drittletzter - Deutschlands Basketball-Schwergewichte laufen international zum Ende der Hinrunde weiter hinterher. Doch immerhin zeigt die Formkurve beim deutschen Meister und Vizemeister inzwischen nach oben. Alba Berlin gelang im ersten Euroleague-Spiel des neuen Jahres ein beeindruckendes 85:84 gegen Königsklassen-Tabellenführer Baskonia aus Spanien, die Bayern gewannen gegen Panathinaikos Athen klar mit 84:68 und zogen so in der Tabelle an den Griechen vorbei.

"Wir spielen inzwischen mehr als Team und haben das Level der Intensität gesteigert, in Angriff und Verteidigung", lobte Bayern-Coach Andrea Trinchieri. "Es war ein exzellentes Spiel von uns, auf beiden Seiten des Feldes." Für Alba war es nach zuvor zwölf Euroleague-Niederlagen in Serie der zweite Sieg nacheinander. "Das wird uns sehr, sehr guttun. Vor allem für die Seele ist es voll wichtig", sagte Berlins Geschäftsführer Marco Baldi.

Denn insgesamt ist die Euroleague-Saison aus deutscher Sicht bislang eine große Enttäuschung. Die Basketball-Euphorie in Deutschland nach dem tollen dritten Platz der Nationalmannschaft bei der Heim-Europameisterschaft scheint längst verflogen, den Schwung konnten zumindest die beiden deutschen Topclubs nicht mit in die neue Europapokal-Spielzeit nehmen.

Auch, weil gerade Alba und Bayern einen hohen Preis für den völlig aus dem Ruder gelaufenen Basketball-Kalender bezahlen. Zwischen der vergangenen Spielzeit und der EM gab es für Spieler wie Maodo Lo, Johannes Thiemann (beide Alba) und Andreas Obst und Niels Giffey (beide Bayern) fast keine Pause. Als die EM-Festspiele in Köln und Berlin dann vorbei waren, ging es wenig später bereits mit der neuen Club-Saison weiter. Die Folge: Lo und Thiemann fielen länger mit Verletzungen aus, die Bayern müssen aktuell für einige Wochen auf den verletzten Obst verzichten. Auch der Serbe Vladimir Lucic musste der Terminhatz Tribut zollen und fehlt den Bayern bereits seit längerer Zeit.

"Das gesamte System im Basketball ist faul, weil es das Wichtigste, das es hat, nicht schützt: die Spieler. Euroleague, Meisterschaft, Pokal, Nationalmannschaft, das ist einfach zu viel", sagte Bayern-Geschäftsführer Marko Pesic zuletzt in einem Interview der "Süddeutschen Zeitung". Vor allem international rächt sich das für Alba und Bayern, auch weil die europäischen Topclubs wie Real Madrid, FC Barcelona oder Roter Stern Belgrad über ganz andere finanzielle Mittel verfügen. "Wir haben ständig mit Verletzungen und Krankheiten zu tun. Um wettbewerbsfähig zu sein, brauchen wir aber die gesamte Mannschaft. Das war in der gesamten vergangenen Saison nicht der Fall, jetzt leider wieder", beklagte Pesic.

In der vergangenen Spielzeit erreichten die Bayern dennoch zum zweiten Mal in Serie die Euroleague-Play-offs, wo sie sich dem FC Barcelona erst im fünften Spiel einer packenden Serie geschlagen geben mussten. Ein erneuter Einzug in die K.o.-Runde dürfte schwer werden, der dafür nötige achte Platz liegt bereits drei Siege entfernt. Trinchieri schaut daher gar nicht auf die Tabelle. "Wir müssen Spiel für Spiel, Schritt für Schritt gehen - alles andere hat keinen Sinn", sagte der Italiener.

Genau so gehen es auch die Berliner an. Der deutsche Double-Gewinner ließ sich auch von der wochenlangen Niederlagen-Serie in der Euroleague nicht beirren und wurde jetzt mit zwei Siegen belohnt. "Wir sind megahappy und klar gibt das einem Aufschwung. Das tut gut und hat uns einen Push gegeben", sagte Nationalspieler Thiemann.

Das gute Gefühl des Sieges wollen sowohl die Bayern als auch Alba nun mit ins nationale Gipfeltreffen am Sonntag (18.00 Uhr/Magentasport) nehmen, wenn sich beide Teams im Münchner Audi Dome gegenüberstehen. National dominieren Alba und Bayern zusammen mit den Telekom Baskets Bonn wie gewohnt das Geschehen. "Wir wollen jetzt natürlich versuchen, diesen Rückenwind mitzunehmen. Und dieser Stabilität, die wir gerade versuchen wieder aufzubauen, noch ein Steinchen hinzuzufügen", sagte Baldi. Worte, die so auch aus München stammen könnten.