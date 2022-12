Siege für Berlin und Flensburg - Göppingen verliert knapp

Fünfter Spieltag in der European League. Die Füchse Berlin gewannen dabei das Topduell gegen Skanderborg-Aarhus, Frisch Auf Göppingen unterlag indes Kadetten Schaffhausen, während die SG Flensburg-Handewitt in Spanien jubelte.

Fünf Spiele, fünf Siege. Die Füchse Berlin bleiben auch in der European League eine Macht. Im Spitzenduell mit Skanderborg-Aarhus HB trumpfte Milos Vujovic mit sieben Toren auf und führte seine Farben als Topscorer einen großen Schritt näher in Richtung Gruppensieg. Das Team von Trainer Jaron Siewert gewann 30:24 (15:13) und sorgte so für die erste Niederlage der Dänen in diesem Wettbewerb.

In Gruppe B bleibt die SG Flensburg-Handewitt nach einem 38:31 (21:17) beim spanischen Schlusslicht BM Benidorm Spitzenreiter. Für Flensburg traf Simon Hald Jensen mit sieben Toren am besten.

Derweil verspielte Frisch Auf Göppingen beim 24:25 (14:10) gegen die Kadetten Schaffhausen (Schweiz) einen Fünf-Tore-Vorsprung in der zweiten Halbzeit und rutschte in Gruppe A ab.

Füchse Berlin - Skanderborg-Aarhus HB (Dänemark) 30:24 (15:13)

Tore Füchse Berlin: Vujovic (7), Marsenic (6), Holm (5), Drux (3), Lichtlein (3), Wiede (2), Darj (2), Lindberg (1/1), Ende (1)

Skanderborg-Aarhus HB: Balling Christensen (9/1), Sommer Arnoldsen (5), West Av Teigum (4), Gade Skaarup (3), Petersen (2), Mousing Nielsen (1)

Zuschauer: 4700

Frisch Auf Göppingen - Kadetten Schaffhausen (Schweiz) 24:25 (14:10)

Tore Frisch Auf Göppingen: Sarac (5), Gulliksen (5/1), Schmidt (5), Ellebaek (3), Hermann (2), Kozina (2), Kneule (1), Malus (1)

Kadetten Schaffhausen: Canellas Reixach (6/4), Bartok (4), Maros (4), Zabic (3), Rikhardsson (3), Lier (3), Matzken (1), Kusio (1)

Zuschauer: 2000