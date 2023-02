Siege en masse: Ein lautes Ausrufezeichen "vom schlechten italienischen Fußball"

Totgeglaubte leben länger? Sicherlich eine auf den italienischen Fußball übertriebene Aussage. Dennoch wird die Serie A oft als abgehängt beschrieben beziehungsweise angesehen. Da dürfte es Balsam für die Seele des Calcio sein, dass es international richtig läuft aktuell.

Ein Blick auf die Serie-A-Tabellen der letzten Jahre verrät schon: An Spannung mangelt es nicht.

Nach den Herrscherjahren von Juventus Turin mit neun Meisterschaften in Serie zwischen 2012 und 2020 haben sich viele Klubs in Stellung gebracht und duellieren sich seither massiert innerhalb einer durchaus großen Spitzengruppe. Neben bekannten Größten wie eben Juve, Inter, Milan, Napoli mischen auch Lazio, die Roma sowie Atalanta Bergamo stets fleißig mit.

Mit aus neutraler Sicht interessanten Erträgen: So hat sich 2021 Inter Mailand mit dem Scudetto gekrönt, ehe ein Jahr später nach langer Wartezeit Stadt- und Erzrivale Milan mal wieder dran gewesen ist. Und in dieser Saison deutet alles auf die Neapolitaner hin, die nach den glorreichen zwei Diego-Maradona-Meisterschaften 1987 und 1990 bereits 15 Punkte Vorsprung auf die Konkurrenz haben.

Alles gepaart mit einer passenden Aussage von Napoli-Coach Luciano Spalleti, der nach dem jüngsten 2:0-Erfolg im Hinspiel des Champions-League-Achtelfinals bei Eintracht Frankfurt darauf angesprochen worden ist, warum der italienische Fußball außerhalb Europas oftmals als schlecht, unansehnlich oder vielleicht gar rückständig angesehen wird. Sein Respons: "Es wird Zeit, dass wir das Klischee vom schlechten italienischen Fußball ad acta legen."

Das gelingt den Süditalienern um Top-Spieler wie Victor Osimhen oder Khvicha Kvaratskhelia derzeit eindrucksvoll, während Rekordmeister Juventus im Übrigen auch aufgrund einer Strafe von 15 Punkten Abzug derzeit nur auf Rang 7 steht. Das in Ländern wie Spanien (Barcelona, Real) oder Deutschland trotz eines ein klein wenig strauchelnden FC Bayern in diesen Tagen unvorstellbar.

Siege in der Champions, Europa und Europa Conference League

Natürlich, wirtschaftlich kann der italienische Fußball - wie aber auch der deutsche oder spanische - nicht mit dem Finanzkönig England mithalten. Allein in der jüngsten Wintertransferphase hat die Premier League zusammen über 900 Millionen Euro für Spieler ausgegeben, das Gros davon der FC Chelsea mit seinem massiven Millionen-Investment. In der gesamten Saison 2022/23 sollen es schon über drei (!) Milliarden Euro gewesen sein.

Zum Vergleich: Dahinter folgen mit großen Abstand die Länder Italien (über 800 Mio.), Frankreich (über 600 Mio.), Spanien und Deutschland (jeweils über 500 Mio.).

Und doch braucht sich die Serie A in der Aktualität rein sportlich nicht verstecken, das haben die jüngsten europäischen Auftritte gezeigt. Erstmals überhaupt in der Champions-League-Geschichte etwa haben drei italienische Vereine allesamt ihre Hinspiele in einer K.-o.-Phase gewonnen: Napoli mit dem 2:0 in Frankfurt, Inter mit dem späten 1:0 gegen Porto und Milan mit dem 1:0 gegen Tottenham.

In der Europa League haben sich derweil der aus der Königsklasse abgestiegene Rekordmeister Juventus gegen Nantes (3:0 nach 1:1) sowie die Roma gegen Salzburg (2:0 nach 0:1) noch erfolgreich aus der Affäre gezogen. Im bevorstehenden und an diesem Freitag ausgelosten Achtelfinale trifft die Alte Dame nun auf den SC Freiburg, die Giallorossi müssen gegen Real Sociedad San Sebastian ran.

In der Europa Conference League, die in ihrer ersten Ausgabe 2021/22 von der Roma gewonnen worden ist (1:0 im Finale gegen Feyenoord Rotterdam) mischen nach Erfolgserlebnissen außerdem auch noch Lazio Rom sowie die AC Florenz mit.

Sieben auf einen Streich

Insgesamt sind also sieben italienische Klubs auf europäischer Ebene in den jeweiligen Runden der letzten 16 vertreten. So etwas hat es nur 1990/91 (acht Teams) gegeben. Damals sind Milan und Napoli in der Königsklasse sowie Inter, die Roma, Bologna als auch Atalanta im UEFA-Pokal vertreten gewesen. Außerdem Juventus und Sampdoria Genua im Europapokal der Pokalsieger.

