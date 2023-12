Sieg zum Jahresabschluss: Dynamo-Profis dürfen "ein bisschen Gas geben"

Mit einem hart erkämpften 1:0-Sieg bei Arminia Bielefeld hat sich Dynamo Dresden in die Winterpause verabschiedet. Grund genug, um auf der langen Rückfahrt in die Heimat zu feiern - fand auch Trainer Markus Anfang.

Niklas Hauptmann brachte Dynamo Dresden in Bielefeld die Erlösung. IMAGO/osnapix

Im letzten Spiel vor der Winterpause konnte sich Dynamo Dresden mit 1:0 gegen Arminia Bielefeld durchsetzen und den Abstand auf Relegationsplatz drei auf zehn Punkte vergrößern. In einer umkämpften Partie erzielte Niklas Hauptmann das Tor des Tages. "Wir hatten von den Flanken, aus denen das Tor entstanden ist, in der ersten Halbzeit schon drei, vier, die nicht so gut ankamen. In der zweiten Halbzeit macht Hauptmann dann das Tor, das freut mich natürlich wahnsinnig", blickte Markus Anfang bei "MagentaSport" auf die Partie zurück.

Auch für den Torschützen selbst war es ein besonderes Gefühl. "Man sieht, wie viele Fans mitgereist sind, und dann mache ich das Tor vor dem Auswärtsblock. Das war brutal", freute sich Hauptmann, der seine Mannschaft in einem schwierigen Spiel letztlich als verdienten Sieger sah.

Für Dynamo war es nach der Mini-Krise mit drei 0:1-Pleiten am Stück nun der dritte Sieg in Serie. "Nach den drei Niederlagen wurde es vielleicht drumherum ein bisschen unruhig, aber wir waren komplett eine Einheit und waren uns absolut einig, dass wir den Weg weitergehen wollen und uns nicht aus der Ruhe bringen lassen", blickte Hauptmann zurück. Auch sein Coach betonte, dass man immer an die eigene Spielidee geglaubt habe, "weil wir überzeugt sind, dass sie uns hilft".

89 Punkte im Jahr 2023

Mit den Punkten 87, 88 und 89 in 2023 wurde der Drittliga-Rekord für die meisten Zähler in einem Kalenderjahr weiter ausgebaut. "Unabhängig davon finde ich auch, dass die Jungs guten Fußball spielen, das ist auch kein Zufall. Das zeichnet uns so ein bisschen aus", erklärte Anfang.

Sein Zentrumsspieler stellte noch eine weitere Eigenschaft des Dynamo-Kaders heraus. "Wenn ich sehe, wie wir den Erik Herrmann gepusht haben, der sein Debüt gegeben hat, worüber ich mich sehr freue, das zeigt, dass wir innerhalb der Mannschaft einen sehr, sehr guten Teamgeist haben." Der Torwart kam in der 88. Minute als Joker für Stefan Drljaca, der sich zuvor am Oberschenkel verletzt hatte, zu seinem ersten Spiel in der 3. Liga und hielt die Null, wenngleich er nicht viel zu tun hatte.

Klar ist: Zur Feier des Tages muss der 19-Jährige auf der Rückfahrt etwas springen lassen. "Wir werden sicher irgendwo anhalten. Ich habe auch ein Tor gemacht, mal gucken, ob ich auch noch einen ausgeben muss. Da bin ich heute aber sehr gerne bereit zu", blickte Hauptmann voraus. Und der Coach? Der sieht es nach dem Dreier auf der Alm locker. "Wenn du im Fußball positive Erlebnisse hast, dann musst du diese auch aufsaugen, das gehört dazu. Die Jungs können auf der Rückfahrt ein bisschen feiern und ein bisschen Gas geben."