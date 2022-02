Sieg trotz Pfosten-Fauxpas: Königsblaues Quintett ragt heraus

Wiedergutmachung geglückt: Beim 2:0 des FC Schalke gegen den SC Paderborn tat sich ein Quintett besonders hervor: Neben den Torschützen Churlinov und Bülter waren das Fraisl, Itakura und Ouwejan.

Die komplette Mannschaft versagte beim 1:2 gegen die Fortuna, nach teils intensiver Aussprache unter der Woche ließ sie ihren Worten gegen den SC Paderborn nun Taten folgen. Der Wille, nach der miesen Leistung in Düsseldorf Wiedergutmachung zu betreiben, war den Schalkern gegen die Ostwestfalen von der ersten Minute an anzumerken, nur an der Umsetzung haperte es lange. Es ist lobenswert, dass die Gelsenkirchener es schafften, beharrlich gegen einige Widerstände anzukämpfen. Sie erzwangen den 2:0-Sieg - auch deshalb, weil ein königsblaues Quintett herausragte.

Fraisl "fantastisch"

Martin Fraisl: In den vergangenen Wochen schwächelte der Torwart, nun rief er eine starke Leistung ab und war ein großer Faktor dafür, dass Schalke das Spiel gegen Paderborn ohne Gegentreffer überstand. Trainer Dimitrios Grammozis nannte Fraisls Vorstellung gar "fantastisch". Die beiden größten Rettungstaten des Keepers: Er wehrte Julian Justvans Versuch ab (59.) und lenkte drei Minuten später einen strammen Schuss von Dennis Srbeny an den Innenpfosten.

Ko Itakura: Der Japaner war in der Dreierkette der herausragende Abwehrspieler. Er antizipiert überdurchschnittlich gut, ist zweikampfstark und verleiht dem Schalker Spielaufbau viel Ruhe. Itakura begann auf der rechten Seite, Grammozis stellte ihn später für den ausgewechselten Salif Sané in die Mitte. Paderborns Trainer Lukas Kwasniok sagte danach: "Der entscheidende Wechsel bei Schalke war, Itakura zentral hinzustellen, dann haben sie keine tiefen Räume mehr freigegeben."

Ouwejans Freistöße erneut gefährlich

Thomas Ouwejan: Wenn Schalke offensiv Probleme hat, gibt es immer noch Plan B: Ouwejans Standards. Auch gegen Paderborn lief es nach bewährtem Muster. Scharfer Freistoß von links, Zielspieler erreicht, Tor. Eine weitere brillante Hereingabe lieferte Ouwejan in der zweiten Hälfte, Darko Churlinov traf aber nur den Pfosten, was schwerer war, als ins Tor zu zielen.

Marius Bülter: Nach dem misslungenen Rechtsverteidiger-Experiment in Düsseldorf spielte er wieder dort, wo er hingehört - im Sturm. Er war jener "Zielspieler" beim Ouwejan-Freistoß, mit seinem Kopfballtor zur frühen 1:0-Führung konnte Bülter keinen besseren Beleg dafür liefern, dass er auf dieser Position bestens aufgehoben ist.

Churlinovs Fauxpas und "keine Ausrede"

Darko Churlinov: Sein Pfosten-Fauxpas nach der Ouwejan-Vorlage stachelte Churlinov nur noch weiter an. "Da gibt es keine Ausrede. Den muss ich einfach reinmachen", sagte Churlinov später im Gespräch mit dem kicker. "Ich bin aber stark genug im Kopf und hatte keine Zweifel bei der zweiten Chance. Ich wusste, dass ich einen machen muss, um den Fehlschuss wieder gut zu machen."

Er machte seinen Fehlschuss wieder gut, die Mannschaft ihren miesen Auftritt gegen Düsseldorf. Damit mischen die Königsblauen weiter gut mit im Aufstiegsrennen und können nun entspannt verfolgen, was die Konkurrenz an diesem Wochenende so treibt.