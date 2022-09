Sieg Nummer zwei in Folge: Kiel II nimmt die Punkte aus Lohne mit

Holstein Kiel II holte am Mittwochabend im Kellerduell drei Zähler gegen Blau-Weiß Lohne. Donnerstags gastiert der VfB Lübeck beim Hamburger SV II, bei dem der Primus seinen Vorsprung an der Tabellenspitze auf vier Zähler ausbauen könnte.

Mit einem 1:0 feierte Holstein Kiel II bei BW Lohne am Mittwoch seinen zweiten Saisonsieg in Folge. Ein recht chancenarmes Duell bekamen die Zuschauer dabei in den ersten 45 Minuten zu sehen, beide Teams neutralisierten sich weitgehend im Mittelfeld. Mitte der Hälfte hatte Lohne seine beste Phase, verpasste dabei aber die Führung. Kurz vor der Pause hatten die Gäste nach einer Ecke Pech, als Voß mit seinem Versuch am eigenen Mann auf der Linie scheiterte. Das 0:0 zur Pause war leistungsgerecht.

Nach Wiederanpfiff erhöhte die Kieler Reserve den Druck und ging in Führung: Gueye zirkelte einen Ball über den Innenpfosten zum 1:0 für sein Team in die Maschen (62.). Auch in Folge ging von den "Störchen" mehr Gefahr aus, zweimal trafen sie Aluminium. Zwar versuchte sich die Heimelf noch an einer Schlussoffensive, richtig gefährlich wurde es aber nicht mehr für das Gästegehäuse. Der Dreier der Kieler war unterm Strich verdient - der Sprung auf Rang elf ist der Lohn.

VfB beim HSV II gefordert

Nach dem Erfolg gegen Werder Bremen II wartet am Donnerstagabend bereits die nächste Profi-Reserve auf den VfB Lübeck, der beim Hamburger SV gastiert. Während die Mannschaft von Lukas Pfeiffer auch nach sieben Spielen noch ungeschlagen ist und nur beim Remis gegen Hildesheim Punkte abgeben musste, fehlt es mit Blick auf die Bilanz (4-3-2) bei den kleinen Rothosen noch an der Konstanz. Der VfB könnte mit einem Sieg bereits früh in der Saison auf vier Punkte an der Tabellenspitze etwas davonziehen.