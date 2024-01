Sieg nach mehr als vier Stunden: Zverev in Australien im Viertelfinale

Der deutsche Tennisprofi Alexander Zverev ist bei einem bedeutenden Tennisturnier ins Viertelfinale eingezogen. Sein Spiel bei den Australian Open dauerte sehr lang.

Vier Stunden lang auf dem Tennis-Platz auf und ab rennen. Alexander Zverev weiß, wie sich das anfühlt. Am Montag brauchte der Deutsche so lange, um die nächste Runde bei den Australian Open zu erreichen. Das ist eines der vier größten Tennis-Turniere der Welt und wird gerade in Australien ausgetragen.

Wer bei diesem Turnier zuerst drei Sätze gewinnt, kommt eine Runde weiter. Für einen Satz muss man mindestens sechs einzelne Spiele gewinnen. Alexander Zverev hatte es diesmal mit einem Gegner aus Großbritannien zu tun. Die Entscheidung fiel beim Stand von 2:2 erst am Ende des letzten Satzes. "Ich bin einfach nur glücklich, dass ich weiter bin", sagte Alexander Zverev.

Im Viertelfinale trifft er nun auf einen der momentan besten Spieler der Welt: Carlos Alcaraz aus dem Land Spanien. Die gute Nachricht für Alexander Zverev: Er hat den Spanier schon mehrere Male geschlagen.