Sieg in Lyon: Bayern behalten Play-offs fest im Visier

In der Euroleague waren am Dienstag die beiden deutschen Teams gefordert. Alba Berlin verlor dabei bei Maccabi Electra Tel Aviv. Die Basketballer des FC Bayern haben nach einem Sieg in Lyon die Play-offs weiter fest im Blick.

Lange Arme: Youssoupha Fall (re.) gegen Bayerns Nick Weiler-Babb. imago images/PanoramiC