Sieg in letzter Sekunde: DEB-Frauen bleiben erstklassig

Durch einen Treffer in letzter Sekunde sicherten sich die DEB-Frauen bei der Eishockey-WM gegen Gastgeber Dänemark dramatisch den Klassenerhalt.

Entscheidende Akteurin war schlussendlich Tanja Eisenschmid, die bei Minute 59:59 mit dem letzten Schuss des Spiels das umjubelte 3:2 (1:1; 0:1; 2:0) erzielte. Hätte die Mannschaft von DEB-Coach Thomas Schädler den Gang in die Verlängerung antreten müssen, wäre der erste Abstieg des Nationalteams in die zweitklassige Division IA seit 2015 besiegelt gewesen.

Packendes Match gipfelt in spätem Drama

Schon vor dem finalen Gruppenspiel aufgrund dreier Niederlagen gegen Ungarn (2:4), Schweden (3:4 nach Penaltyschießen) und Tschechien (0:6) keine Chance mehr auf das Viertelfinale, zog Deutschland durch das dramatische Finish noch an den Däninnen vorbei auf den vierten Platz der Fünfergruppe B.

In einer spannenden Partie in Frederikshavn war Franziska Feldmeier zunächst die Führung gelungen (9.), ehe die Gastgeberinnen das Spiel gedreht und bis fünf Minuten vor Schluss geführt hatten. Laura Kluge hatte in der 56. Minute die Hoffnung der deutschen Auswahl durch ihren Ausgleich wieder aufleben lassen, ehe Eisenschmid das kleine Wunder vollendet hatte.