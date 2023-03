Sieg im vorletzten Rennen: Biathletin Herrmann-Wick gewinnt Sprint in Oslo

Am Sonntag wird Biathletin Denise Herrmann-Wick ihre großartige Karriere beenden. Am Samstag gewann sie in Oslo den Sprint vor Hanna Öberg und Anna Magnusson (beide Schweden).

Denise Herrmann-Wick hat ihr vorletztes Rennen auf Rang eins beendet: Die Sprint-Weltmeisterin setzte sich im Sprint in Oslo ohne Schießfehler vor den beiden Schwedinnen Hanna Öberg (+ 3,5 Sekunden) und Anna Magnusson (+ 33,10) durch. Damit hat Herrmann-Wick auch die kleine Kristallkugel für den Sprint-Weltcup für sich entschieden. Sie triumphierte bereits zum zweiten Mal nach 2019/2020 in der Disziplin-Wertung.

Janina Hettich-Walz (0/+43,7) schaffte es als Achte in die Top 10. Vanessa Voigt sprintete auf Rang 37 (0/+1:43,5 Minuten Rückstand), Hanna Kebinger (1/1:06,1) wurde 17. Die Weltcup-Debütantin im deutschen Team überzeugte: Die viermalige Junioren-Weltmeisterin Selina Grotian (2/+1:48,3) landete auf dem 40. Platz.

Herrmann-Wick ist eine der erfolgreichsten Biathletinnen der letzten Jahre. 2022 holte sie bei den Olympischen Spielen in Peking Gold im Einzel, neben ihrem Triumph in Oberhof in diesem Februar wurde sie auch 2019 in Östersund in der Verfolgung Weltmeisterin. Vor vier Tagen hatte sie ihr Karriereende nch den Rennen am Holmenkollen in Oslo angekündigt.

"Es ist gerade schon sehr emotional", sagte Herrmann-Wick bei der ARD. "Im letzten Sprint zu gewinnen und auch noch Null zu schießen." "Es ist wirklich der reinste Genuss", sagte die Sächsin am Ende eines perfekten Tages, an dem sie die zweitbeste Laufzeit schaffte. Freunde und Familie hatten sie bei Traumwetter am Holmenkollen zahlreich angefeuert. "Ich bin unglaublich stolz und froh, dass wir den Tag so genießen können", sagte Herrmann-Wick.

Der Sonntag dürfte die Gefühle vom Samstag noch einmal toppen. ""Es ist ein verrücktes Gefühl. Man kann sich das ja immer nur so vorstellen, wie das ist", sagte Herrmann-Wick über die letzten Momente ihrer Laufbahn der ARD: "Den Sonntag will ich mir noch gar nicht so vorstellen."

Wegen dichten Nebels hatte das Rennen am Freitag nicht stattfinden können und wurde um einen Tag verschoben. Dafür wurde der ursprünglich für Samstag geplante Verfolger aus dem Programm gestrichen. Zum Abschluss der Saison steht am Sonntag (15.10 Uhr/ARD und Eurosport) der Massenstart auf dem Programm. Für Herrmann-Wick wird es der letzte Auftritt, bevor sie zurücktritt.