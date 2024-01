Sieg im 100. Spiel bei den Australian Open: Djokovic steht im Achtelfinale

Novak Djokovic hatte erstmals bei diesen Australian Open keine Mühe und zog gegen Tomas Martin Etcheverry ins Achtelfinale ein. Der Serbe folgte damit den Mitfavoriten Jannik Sinner und Stefanos Tsitsipas.

Titelverteidiger Novak Djokovic hat bei den Australian Open ohne große Mühe das Achtelfinale erreicht. Der Weltranglisten-Erste aus Serbien gewann am Freitag in Melbourne sein Drittrundenmatch gegen den Argentinier Tomas Martin Etcheverry klar mit 6:3, 6:3, 7:6 (7:2) und konnte dabei erstmals Kräfte sparen. Der 24-malige Grand-Slam-Turnier-Sieger verwandelte nach 2:28 Stunden seinen ersten Matchball.

In den ersten beiden Runden hatte sich der 36-Jährige dagegen jeweils über vier Sätze gequält. "Das war meine beste Performance in diesem Turnier", sagte Djokovic im Anschluss an das Match. Im Achtelfinale wartet nun der Sieger aus dem Duell zwischen US-Open-Halbfinalist Ben Shelton (USA) und dem Franzosen Adrian Mannarino.

Für Djokovic war es in seinem 100. Spiel in Melbourne der 31. Sieg in Serie. 2019, 2020, 2021 und 2023 hatte er das Tennis-Spektakel am Yarra River jeweils gewonnen. 2022 durfte er wegen der fehlenden Impfung gegen das Coronavirus nicht in Melbourne spielen.

Sinner präsentiert sich weiter in Topform

Zuvor hatte Jannik Sinner seine Ambitionen als ärgster Herausforderer des Serben erneut unterstrichen. Der Weltranglistenvierte spielt in Melbourne bislang in Topform und zog durch ein souveränes 6:0, 6:1, 6:3 gegen den Argentinier Sebastian Baez ebenfalls ins Achtelfinale ein. Der italienische Davis-Cup-Champion ist bei den Australian Open in diesem Jahr noch ohne Satzverlust.

"Ich fühle mich sehr gut hier", sagte Sinner, der erneut zur Mittagszeit ran musste: "Ich spiele immer um 12.00 Uhr, in Italien ist es noch nachts. Danke an alle, die trotzdem gucken."

Im Achtelfinale ist der 22-Jährige, der beim ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres zum engsten Favoritenkreis gehört, gegen den Russen Karen Khachanov gefordert. Sein bestes Ergebnis in Australien ist bislang der Viertelfinaleinzug 2022.

Tsitsipas und de Minaur ebenfalls im Achtelfinale

Auch Vorjahresfinalist Stefanos Tsitsipas löste seine Drittrundenaufgabe souverän. Der griechische Weltranglistensiebte schlug den Franzosen Luca Van Assche 6:3, 6:0, 6:4 und trifft nun auf den an Position zwölf gesetzten US-Amerikaner Taylor Fritz.

Lokalmatador Alex de Minaur hielt die Hoffnung auf einen australischen Heimsieg derweil am Leben, er besiegte den italienischen Qualifikanten Flavio Cobolli locker 6:3, 6:3, 6:1.