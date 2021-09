Sieg gegen Überraschungsfinalist: Schottland neuer Team-Weltmeister

32 Länder waren in Jena am Start und kämpften um die Darts-Krone. Seit Sonntagabend steht fest: Das beste Duo kommt in diesem Jahr aus Schottland.

Das Duo Peter Wright und John Henderson setzte sich am Abend im Finale gegen Überraschungsfinalist Österreich um Mensur Suljovic und Rowby Rodriguez mit 3:1 durch - und krönt sich damit zum neuen Team-Weltmeister. Henderson war für den eigentlich höher gesetzten Gary Anderson eingesprungen. Der "Flying Scotsman" wollte die Reise nach Jena aufgrund der Corona-Pandemie nicht antreten. Zwar konnte der Österreicher Suljovic sein erstes Einzel gegen Henderson gewinnen, doch die folgenden beiden Einzel und das Doppel entschieden die Schotten für sich. Zuvor hatten Wright und Henderson Vorjahressieger Wales mit Weltmeister Gerwyn Price und Jonny Clayton aus dem Turnier geworfen.

Deutschland scheitert an England

Das deutsche Team mit Max Hopp und Gabriel Clemens war bereits am Nachmittag im Viertelfinale gescheitert. Das Duo verlor gegen die an Nummer eins gesetzten Engländer mit den Top-10-Spielern James Wade und Dave Chisnall mit 0:2. In den Runden zuvor hatten sich die an Position acht gesetzten Gastgeber gegen Kanada und Japan durchgesetzt.

Der seit 2010 von der PDC ausgetragene World Cup of Darts ist mit 350.000 britischen Pfund (ca. 410.000 Euro) dotiert, das Siegerteam bekommt 70.000 davon. Clemens und Hopp erhalten für den Einzug in die Runde der besten Acht jeweils 8000 Pfund (ca. 9400 Euro). Duos aus insgesamt 32 Ländern waren in Jena am Start.