Sieg gegen Kaunas: Bayern sind zurück in der Spur

Nach der Niederlage am Sonntag gegen Chemnitz konnten sich die Bayern-Basketballer am Dienstagabend bei ihrem ersten Einsatz in der Euroleague-Rückrunde gegen den litauischen Serienmeister Zalgiris schadlos halten.

Entschlossen zum Erfolg: Bayerns Thomas Deshaun gegen Tyler Cavanaugh (li.) und Janis Strelnieks (re.). imago images/kolbert-press