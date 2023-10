Sieg gegen Irland: Neuseeland feiert die Wiederauferstehung der All Blacks

Zum Auftakt der Rugby-WM setzte es für Neuseeland eine ebenso krachende wie historische Niederlage. Nach dem Sieg über Irland gelten die All Blacks plötzlich wieder als Topfavorit auf den WM-Titel.

Sie sind wieder da: Die All Blacks stehen im Halbfinale der Rugby-WM. IMAGO/Action Plus

Gleich zum Auftakt der Rugby-WM am 8. September hatten die Neuseeländer Geschichte geschrieben. Allerdings nicht so, wie sie es gewohnt sind. Denn gegen Gastgeber Frankreich waren sie beim 13:27 ohne jede Chance, verloren erstmals in ihrer glorreichen Historie ein Vorrundenspiel und bezogen ihre höchste WM-Niederlage.

Dementsprechend geharnischt fielen die Reaktionen in der Heimat aus. Als "einfach furchtbar" bezeichnete Israel Dagg, Weltmeister von 2011, seine Neuseeländer nach der historischen Pleite. Den jahrelang erarbeiteten Nimbus der Unbesiegbarkeit waren die "Götter in Schwarz" los, in das Viertelfinale gegen den Weltranglistenersten Irland gingen die All Blacks völlig ungewohnt als klarer Außenseiter.

Irland zuvor mit 17 Spielen ohne Niederlage

Und stehen nach dem epischen Duell auf allerhöchstem Niveau mit dem 28:24 als großer Sieger da. Im "Moment der Wahrheit", titelte der Herald in der Heimat, hätten die "Götter in Schwarz" die passende Antwort gegeben.

17 Spiele lang war Irland zuvor ohne Niederlage geblieben und hatte mit dem souveränen 13:8 in der Gruppenphase gegen Titelverteidiger Südafrika die Ambitionen auf den ersten Titelgewinn unterstrichen. Doch es kam anders: Die Iren verschliefen die Anfangsphase komplett und lagen schnell 0:10 zurück. Zwar kämpften sie sich zwischenzeitlich bis auf einen Punkt an die All Blacks heran, doch die letzten Angriffe bereits nach Ablauf der 80 Minuten verpufften immer wieder. Das schwarze Bollwerk hielt stand, rekordverdächtige 37 Wellen brachen sich an der neuseeländischen Mauer.

"Niemand hat uns wirklich eine Chance gegeben. Wir haben gegen Irland gespielt, das beste Team der Welt", sagte Spielmacher Richie Mo'unga. "Wir wussten: Wir müssen nicht die Besten der Welt sein, wir müssen nur die Besten an diesem Tag sein."

Neuseeland ist nun wieder Titelfavorit

Das allerdings wird den Neuseeländern nun nicht mehr genügen. Der zuvor schwer in der Kritik stehende Headcoach Ian Foster hatte selbst nach der Auftaktpleite immer am Titelgewinn festgehalten - und darf sich in seiner Ansicht nach der Wiederauferstehung gegen Irland bestätigt fühlen. Im Halbfinale am kommenden Freitag gegen Argentinien hat der dreimalige Titelträger jedenfalls wieder die Favoritenrolle inne. Und in einem möglichen Finale wäre den "Göttern in Schwarz" dann ohnehin alles zuzutrauen - selbst in einem Rematch gegen die Franzosen. Der Mythos der unbesiegbaren All Blacks jedenfalls dürfte mit der gewonnenen Schlacht gegen Irland zurückgekehrt sein.