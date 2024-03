Sieg gegen die Füchse Berlin: Frisch Auf Frauen bleiben auf Kurs

Mit 28:23 (15:9) mussten sich die Füchse Berlin am Samstagabend vor mehr als 2.000 Zuschauern beim Aufstiegsaspiranten aus Göppingen geschlagen geben.

Die Anfangsphase des Spiels gestaltete sich ausgeglichen. Bis zum 6:6 (14.) lieferten sich beide Mannschaften einen Schlagabtausch. Dann nutzten die Göppingerinnen einige Unkonzentriertheiten der Gäste aus und konnten sich mit einem 3:0-Lauf etwas absetzen (9:6, 19.). Bis zur 25. Minute konnten die Füchse diesen Drei-Tore-Rückstand halten (12:9), doch in den letzten vier Minuten der ersten Hälfte blieben die Berlinerinnen torlos und Göppingen baute den Vorsprung bis zum 15:9-Halbzeitstand auf sechs Tore aus.

"Es ist ärgerlich, dass wir unser Spiel nicht bis zum Ende durchziehen. Neun eigene Treffer sind viel zu wenig und die sechs Tore Rückstand zur Halbzeit waren eine große Hypothek", kommentiert Füchse-Trainerin Susann Müller nach Abpfiff die ersten 30 Minuten.

Dank einer Abwehrumstellung konnten sich die Gäste in den ersten fünf Minuten der zweiten Hälfte auf 13:16 herankämpfen. Von nun an pendelte sich der Rückstand auf drei bis vier Tore ein (15:18, 38.). In der 45. Minute verkürzten die Füchse beim 18:20 und 20:22 noch einmal auf zwei Tore. Doch dann gelangen den Hausherrinnen vier Treffer in Folge und in der 55. Minute war das Spiel beim 20:26 endgültig entschieden. Schlussendlich mussten sich die Füchse mit 23:28 (9:15) beim Tabellenführer geschlagen geben.

"Am Ende fällt das Ergebnis in meinen Augen etwas zu hoch aus. Wir gewinnen die zweite Hälfte mit einem Tor, aber eine gute Halbzeit reicht eben nicht aus, um Göppingen zu schlagen. Schade, denn phasenweise haben wir heute gesehen, dass wir auch mit so einem Gegner mitspielen können. Für uns geht es in den kommenden Wochen in entscheidende Spiele um wichtige Punkte. Dafür brauchen wir jetzt alle und jeden", bilanziert Füchse-Trainerin Müller nach dem Spiel.

Frisch Auf Göppingen - Füchse Berlin 28:23 (15:9)

Frisch Auf Göppingen: Bocka; Kalmbach (10/4), Schlegel (4), Ehmann (4), Scherer (4), Moser (3), Neubrander (1), Elies (1), De Bellis (1), Wolf, Irmler, Wyder, Urbanska

Füchse Berlin: Krupa, Szott; Fichtner (3), Gündel (3), Ternede (3), Stefes (3/2), Höbel (3/2), Wagenlader (2), Cappellaro (2), Lilholt (1), Baßiner (1), Tolic (1), Trabelsi (1), Krause

Zuschauer: 2010

Schiedsrichter: Markus Kauth / Andre Kolb

Strafminuten: 4 / 4