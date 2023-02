Sieg gegen Alcaraz: Norrie gelingt die Final-Revanche

Nach der Final-Niederlage gegen Carlos Alcaraz beim Turnier in Buenos Aires ist Cameron Norrie die Revanche geglückt. Im Finale von Rio de Janeiro schlug der Brite den Youngster in drei Sätzen, nachdem dieser noch den ersten Satz gewonnen hatte.

Turniersieg am Zuckerhut: Cameron Norrie IMAGO/Action Plus

Cameron Norrie (27) aus Großbritannien hat sich im Finale der Rio Open gegen den amtierenden US-Open-Champion Carlos Alcaraz (19) aus Spanien durchgesetzt. In einer hart umkämpften Partie siegte Norrie am Sonntag (Ortszeit) nach mehr als zweieinhalb Stunden Spielzeit gegen den ehemaligen Weltranglisten-Ersten mit 5:7, 6:4 und 7:5. "Es ist etwas ganz Besonderes, einen Spieler wie Alcaraz zu schlagen", sagte Norrie, der erst zum zweiten Mal ein ATP-Turnier auf Sand gewann.

Alcaraz und Norrie waren sich bereits am Sonntag zuvor im Endspiel von Buenos Aires gegenübergestanden, in Argentinien hatte noch Alcaraz mit 6:3 und 7:5 gesiegt. Die Revanche in Rio glückte Norrie auch deshalb, weil Alcaraz ab Mitte des zweiten Satzes Probleme am rechten Oberschenkel hatte und behandelt werden musste.

Verbesserung in der Weltrangliste

In der aktuellen Weltrangliste verbesserte sich Norrie von 13 auf 12, Alcaraz bleibt hinter Novak Djokovic (Serbien) Zweiter. Bester Deutscher ist Alexander Zverev auf 16. Bei den Frauen führt nach wie vor mit deutlichem Vorsprung die Polin Iga Swiatek.