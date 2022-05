"Sieg für die Familie": The Special One ist zurück

Mit einem 1:0 gegen Leicester City zog die AS Rom ins Finale der Conference League ein. Trainer José Mourinho könnte somit ein weiteres Novum erreichen.

Es war eine Lehrstunde in Mourinhos Fußball, durch welche die Roma mit 1:0 gegen Leicester gewann und das Finale der Conference League erreichte. Kompakte Arbeit gegen den Ball, kontrollierte Offensive mit situativen Verschärfungen des Spieltempos und ein minimalistisches Ergebnis wirkten wie eine Blaupause des Spielstils des Portugiesen, der sich einst als "The Special One" betitelte. Nach Abpfiff zeigte der 59-Jährige jedoch ein anderes Gesicht: "Das ist ein Sieg für die Familie", fasste er den Finaleinzug gegenüber "Sky Sport Italia" zusammen.

Romas größter Verdienst

Mit dieser meinte er dabei nicht nur seine Einheit von Spielern: "Es geht nicht nur um die Familie auf dem Platz und der Bank, sondern im gesamten Stadion. Das ist unser größter Verdienst: Diese Empathie und das Gefühl von Familie, das wir mit den Fans geschaffen haben." Bei allem Kollektiv stechen aber zwei Individuen etwas heraus.

Zum einen Torschütze Tammy Abraham, der auch gegen den Ball große Arbeit leistete - aber von seinem Coach kein Sonderlob erhielt: "Er weiß, dass ich mich weigere, ihn zu loben. Denn er kann es noch besser machen und weiß das. Er muss in jedem Spiel so hart arbeiten, nicht nur, wenn wir gegen Lazio spielen oder um das Finale der Europa Conference League kämpfen."

Mourinho auf Rekordkurs

Zum anderen der Übungsleiter selbst. Als erster Trainer schaffte er es durch den Sieg der Giallorossi, mit vier verschiedenen Vereinen in europäische Finals einzuziehen, kann zusätzlich als erster Coach die Champions League, Europa League und Conference League gewinnen.

Für den Portugiesen selbst wäre es der 38. Titel seiner Trainerlaufbahn. Ein Triumph, mit dem sich ein Kreis schließen würde, gelang der letzte internationale Coup einer italienischen Mannschaft doch Inter Mailand, das 2010 unter Mourinho gegen den FC Bayern die Königsklasse gewann. Ein Titel, aus Zeiten von "The Special One", die nun wiederaufleben - oder nie vorüber gewesen zu sein scheinen.