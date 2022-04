Sieg beim Fleche Wallone: Teuns lässt Valverde stehen

Dylan Teuns hat überraschend den Radklassiker Fleche Wallonne gewonnen. Der Belgier war am Mittwoch nach 202 Kilometern am Schlussanstieg in Huy der stärkste Fahrer und verwies den fünfmaligen Fleche-Sieger Alejandro Valverde auf Platz zwei.

Ausgebreitete Arme bei Dylan Teuns, gesenkter Kopf bei Alejandro Valverde. IMAGO/Panoramic International