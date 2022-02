Sieg auch in Lotte: Fortuna Köln macht Druck auf Essenr

Vierter Sieg in Serie, auch die Sportfreunde Lotte konnten Fortuna Köln nicht stoppen. Durch den Auswärtserfolg verkürzen die Domstädter den Rückstand auf Rot-Weiss Essen und erhöhen den Druck.

Die Fortuna begann gegen den Abstiegskandidaten erwartungsgemäß druckvoll, bereits nach wenigen Sekunden lag der Ball nach einem Heber von Najar im Netz. Allerdings wurde der Treffer aufgrund einer Abseitsstellung zurückgepfiffen. Nach weiteren großen Chancen brach Mike Owusu den Bann und brachte die Kölner in der 37. Minute in Führung. Wenige Minuten vor Spielende sorgte dann Dimitry Imbongo Boele, der Minuten zuvor für Torschütze Owusu ins Spiel kam, für die Vorentscheidung. Lotte kam in der Nachspielzeit durch einen Elfmeter von Timo Brauer zwar noch einmal heran, der Treffer kam jedoch zu spät.

Köln setzt die Siegesserie fort - trotz massiver Verletzungssorgen. Dominik Lanius, Jannik Löhden und Maik Kegel fehlten angeschlagen, Top-Torjäger Sascha Marquet (zehn Saisontore) wurde am Spieltag positiv auf Corona getestet. Gegenüber "Reviersport" zeigte sich Kölns Sportdirektor Stefan Puczynski daher begeistert von der Leistung seiner Mannschaft. "Das war schon ein hartes Stück Arbeit. Die Jungs haben das sensationell gemacht. Wir sind unfassbar stolz auf die Mannschaftsleistung. Das ist nicht selbstverständlich gewesen." Zumal auch noch "nach neun Minuten die Wade von Dieckmann zugemacht hat".

Wir wollen dranbleiben und wissen, dass wir uns bei der starken, konstanten Konkurrenz kaum Patzer erlauben dürfen. Stefan Puczynski

Am Ende stand der Dreier. Köln konnte sich dadurch noch näher an die Aufstiegsaspiranten aus Münster und Essen heranschieben und hat mit einem Sieg am Freitag (19 Uhr) die Chance, bis auf zwei Punkte an den Spitzenreiter RWE heranzukommen. Die Zielsetzung für die kommenden Wochen ist klar definiert. "Ich erwarte gegen Bonn ein intensives Spiel. Wir wollen dranbleiben und wissen, dass wir uns bei der starken, konstanten Konkurrenz kaum Patzer erlauben dürfen", so Puczynski.

Für Lotte geht es am Sonntag (14 Uhr) im direkten Abstiegsduell gegen das Schlusslicht KFC Uerdingen.